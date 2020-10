Dos mujeres que surgieron del frío honran con su gran valoración la política gallega

“No me veo negociando, me veo gobernando y de próxima alcaldesa”. La frase la pronunció Inés Rey tras ganar, contra pronóstico y contra el candidato oficial, las primarias del PSdeG para elegir a la persona que devolviera al partido el bastón de mando en María Pita. No iba de farol esta mujer menuda que con solo 20 años ejerció de telonera en un mitin de Paco Vázquez: iba en los últimos puestos de su lista. Socialista de corazón, abogada de profesión y coruñesista de vocación. Su pronóstico, “me veo de alcaldesa”, se cumplió seis meses después de hacerlo y, aunque dicen que no tiene apoyos orgánicos en el partido, es un valor en alza si dentro de algún tiempo hay que dar volantazos: a ella no le asustan los retos. a.m.