Duras críticas de Anpas Galegas a la Xunta por el “caos” tras la supresión de los exámenes de recuperación en ESO

La decisión del Gobierno central, anunciada la semana pasada, de eliminar los exámenes de recuperación en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) –que antes eran en septiembre y ahora en junio– está teniendo multitud de reacciones en contra. Una de ellas, la del propio conselleiro de Educación galelgo, Román Rodríguez, que este mismo fin de semana la criticaba y anunciaba que la Xunta pondría el Real Decreto en manos de su gabinete jurídico para evaluarlo.

Por su parte, la Federación Anpas Galegas este mismo lunes se mostró muy crítica con la Xunta de Galicia por el “auténtico caos” en que se va a compartir el curso escolar , tras el anuncio del Ministerio de Pilar Alegría. Así, en un comunicado de prensa explican que lamentan la decisión del Ministerio “polo que ten de irreflexivo co curso xa comezado”, pero indican que la mayor culpa del problema que se avecina es de la Xunta.

Los padres y madres de alumnos recuerdan que “o Ministerio non decidiu, que foi cousa da consellaría exclusivamente, e coa opinión encontrada das representantes das familias galegas, facer un cambio de calendario escolar este curso, e modificar as condicións existentes xusto no momento no que se está a desenvolver unha nova lei educativa”. Y se refieren con esta afirmación al hecho de que el Gopierno gallego, acortó un mes el curso de la ESO para hacer la recuperación en junio y ahora que Madrid la elimina los alumnos, profesores y familias se encuentran con un mes menos de curso académico.

Asimismo, recuerdan que el hecho de que no se hagan exámenes de recuperación implica, según el Real Decreto, que “cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado, estableceranse medidas de reforzo educativo”. Onde están esas medidas?, preguntan las Anpas Galegas en su comunicado, añadiendo que “este proxecto non é de hai quince días, xa estaba aquí antes de comezar o curso, cal é o traballo que está facendo a Xunta de Galicia para reforzar ao noso alumnado?”.

Rematan criticando al titular de Educación gallego, Román Rodríguez, por sus declaraciones hablando de la cultura del esfuerzo. “Nin sabe o que está a dicir, porque esforzo é o que se pode pedir a alguén a quen se lle deron previamente todos os medios, non a quen se lle quitan, nin a quen se dificulta o seu día o día porque non fai máis que atopar atrancos situados á mantenta por quen debera facilitarlle o camiño”, indican. Y finalizan su comunicado reivindicando el esfuerzo de las familias: “Esforzo é o que facemos as familias para soportar dende hai máis dunha década a esta Consellaría de Educación e os seus constantes despropósitos. Iso si que é cultura do esforzo, de todo o esforzo que temos que facer para resolver pola nosa conta o que a Xunta nos quita e entorpece”, rematan.