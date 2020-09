“É un vacile a frivolidade coa que a Xunta afronta o inicio do curso”

Ana Pontón considera que el relevo de la titular de la Consellería de Educación y los cambios de todo el equipo directivo son un reconocimiento implícito de lo mal que la Xunta lo está haciendo en este campo. En una entrevista concedida este domingo a la cadena Ser, responsabiliza tanto a Pomar como a Feijóo de los continuos bandazos en la organización del arranque del curso cuando tuvieron seis meses por delante. “Están mudando os criterios constantemente, realmente a sensación que dan é dunha lixeireza e dunha frivolidade á hora de afrontar algo tan importante como o inicio do curso. A mín ponme os pelos de punta porque me pregunto ¿en mans de quen estamos deixando a nosa educación ?, e sobre todo que me parece unha falta de respecto, casi diría un vacile para a comunidade educativa cando se esta xogando coa inversión mais importante que temos que facer como pais que é a educación dos nosos filos e de nosas fillas”, asegura la portavoz nacional de los nacionalistas gallegos. Para Pontón es un osadía y un atrevimiento calificar de normal la situación en los colegios e institutos gallegos ya que estos últimos, en este momento, todavía no saben cómo tienen que empezar las clases. ecg