Ecoloxistas en Acción pide á Fiscalía que estude o uso de illa Pancha

Ribadeo. Ecoloxistas en Acción vén de solicitar á Fiscalía que investigue o “uso privado e mercantil” de Illa Pancha, na costa de Ribadeo, cuxo faro ten na actualidade fins hostaleiros. A asociación sospeita que non se está respetando a normativa como espacio ambientalmente protexido, según explicou a súa portavoz Montse Valencia.

Este illote atópase a dous quilómetros do núcleo urbano de Ribadeo. Alberga dous faros, un deles, construído en 1857, foi substituído polo actual a finais do pasado século.

En xuño de 2015, a Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao outorgou concesión de ocupación de dominio público portuario estatal a unha empresa privada, sobre unha superficie de 500 metros cadrados. Máis tarde, o 1 de decembro de 2017, o Concello de Ribadeo concedeu unha licenza de actividade para apartamentos turísticos en Illa Pancha quedando constancia do “libre acceso público”. No entanto, os ecoloxistas denuncian que na actualidade non é posible acceder á illa porque as portas están “seladas con cadeado”.

“Habemos ir primeiramente á autoridade portuaria pero non quedamos conforme coa resposta que deu”, sinalou a portavoz do colectivo, que sostén que o informe ambiental ao que apunta a dirección de Ferrol-San Cibrao foi elaborado pola propia promotora do negocio. “A normativa establece que ha de ser o órgano ambiental o que realice a avaliación dos posibles danos ao espazo ambiental protexido”, subliñou. E.P.