Economía tramita as axudas para case as cerca de 82.700 familias que recibirán o bono social térmico

consumidores vulnerables. Case 82.700 familias recibirán as axudas do bono social térmico este ano, e cuxo pagamento está está tramitando na actualidade a Administración autonómica. A Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía,Empresa e Innovación, a través do Inega, está distribuíndo 6 millóns de euros transferidos polo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para este bono, que en concreto vai chegar na comunidade a 82.367 fogares. O bono social térmico, según lembrou onte o Goberno galego, é un programa de concesión de axudas directas para compensar os

gastos económicos dos consumidores máis vulnerables polo uso de calefacción, auga quente ou cociña. Os beneficiarios son os mesmos que os que teñen concedido o bono social eléctrico a 31 de decembro de 2019 e o importe a ingresar depende tanto da vulnerabilidade da familia como da zona climática na que estea a vivenda. No caso de Galicia oscila entre os 49,84 e os 123,94 euros. Desde o Inega enviouse unha carta aos posibles beneficiarios e publicouse no Diario Oficial de Galicia o enlace á listaxe diferenciando os que tiñan a documentación completa dos que debían enviar datos adicionais dando un prazo de 10 días para enviar a información ou renunciar á axuda.

Así mesmo, habilitouse un teléfono de información para aclarar calquera dúbida ao respecto.

Nestes momentos, según informou onte a xunta nun comunicado, está chegando documentación polo que, a medida que se completen novos expedientes, poderán realizarse máis pagamentos. Estas axudas tratan de apoiar ás familias máis vulnerables para que poidan facer fronte a gastos básicos de enerxía. Neste sentido, a Xunta ampliou este ano as axudas galegas do bono social eléctrico e, nestes momentos, xa se concederon 1.420.800 euros a 4.387 familias. redac.