Editores dicen que los nuevos libros estarán listos para el inicio del curso

¿Llegarán a tiempo los libros de texto para el próximo curso? La modificación de los currículos educativos aprobados (con celeridad y escaso margen de tiempo) por el Gobierno en el desarrollo de la LOMLOE, está dilatando los tiempos. Con todo, el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele), José Moyano, aseguró este jueves que sí, pero todavía faltan por publicar más de la mitad de los reales decretos autonómicos que concretan el contenido de los manuales.

“Sin ninguna duda los libros estarán listos, están prácticamente a disposición de los profesores y disponibles”, afirmó el presidente de Anele. No obstante, la asociación sí advirtió de que, según sus datos actualizados a día 5 de agosto, todavía un total de doce comunidades autónomas no habían publicado los decretos de los currículos de todas sus etapas educativas. Entre ella, Galicia, que aún no ha publicado ninguno de los decretos de los cuatro niveles de enseñanza. Las demás son Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

Además, Aragón no ha publicado los decretos para la ESO ni para Bachillerato, al igual que Extremadura; y a Navarra también le falta por publicar el currículo correspondiente a Bachillerato.

SOLO TREINTA DE LOS 72 DECRETOS NECESARIOS LISTOS. “Los libros estarán disponibles, pero tenemos que pasar un filtro y de los 72 decretos que tienen que publicarse, a día de hoy no hay más que unos 30 publicados, y por seguridad estamos pendientes de que vayan publicándose, pero tenemos los borradores, y los libros sí están disponibles”, insistió Moyano, destacando que la parte curricular de los decretos “no suele tener cambios”.

En este sentido, el presidente de Anele señaló que es posible que se empiece el curso “con muchas comunidades sin haber publicado sus decretos de enseñanza”, algo que considera “bastante irregular”. “Pero bueno, es lo que tenemos, nosotros cumplimos la normativa. Tendremos que esperar a que se vayan publicando los decretos, hemos mandado muestras a los centros de las comunidades pendientes de aprobación definitiva”, concluyó.

“HA DADO TIEMPO” A INTRODUCIR PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EN LOS MANUALES. En referencia al Programa Código Escuela 4.0 aprobado el pasado mes por el Gobierno para incorporar en Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria la programación y la robótica, Moyano confirmó que “ha dado tiempo” a introducir las nuevas materias en los libros de texto. “Ha dado tiempo a introducirlo porque es una materia que se trataba como optativa en algunas comunidades autónomas anteriormente”, dijo.

Este programa prevé la implantación en las aulas de auxiliares de programación que den apoyo al profesor a partir de septiembre en las aulas de Infantil y Primaria y en el curso 2023-2024 en ESO.

El plan prevé una inversión de 356 millones de euros durante los próximos dos años que no es necesario aprobar mediante crédito extraordinario porque se cuenta con fondos en la partida ministerial y afectará a 3,9 millones de alumnos de segundo ciclo de Infantil el próximo curso y 5,8 el siguiente, cuando se incorporen los de ESO.