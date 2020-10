Educación acelera a súa alternativa ao decreto do aprobado xeral

Santiago. A Consellería de Educación comezou os traballos para elaborar a normativa de desenvolvemento do real decreto de medidas urxentes en educación, o chamado ‘decreto do aprobado xeral’, co fin de contar cunha proposta “nun prazo moi curto” de tempo e poder aplicala xa no mes de novembro.

O secretario xeral de Educación e Formación Profesional, José Luis Mira, reuniuse este luns con representantes da inspección educativa e técnicos da Consellería como primeira toma de contacto.

O obxectivo é elaborar un texto propio que permita apoiar a “calidade e equidade” do sistema educativo e corrixir as “debilidades” da normativa estatal, moi criticada polo Goberno galego. O conselleiro Román Rodríguez, trasladara unha queixa á ministra Isabel Celaá, para lamentar a decisión, adoptada “de forma unilateral” e sen discutilo previamente coas comunidades autónomas.

O real decreto permite a un alumno promocionar de curso sen ter en conta o número de suspensos, unha medida similar á adoptada durante a suspensión da docencia presencial en marzo.

Insiste en que tendo en conta que en Galicia se está a aplicar, “salvo casos puntuais”, a presencialidade completa no ensino obrigatorio, a Xunta considera que “o axeitado é aplicar uns criterios máis próximos ao labor educativo habitual”. Cre que a normativa estatal “pode xerar desigualdade” entre o alumnado ao ir “en contra” de principios como “a cultura do esforzo e a motivación”. ECG