Educación niega quejas de los centros por no cubrir las bajas docentes

enseñanza. Delegados de CIG-Ensino se manifestaron en San Caetano para pedir la cobertura de todas la bajas de profesores ya que, aseguran, desde comienzo de mes se están “borrando” cada día una media de veinte bajas solicitadas por los centros, aquellas que no superan los diez días “sin importar si son por covid o no”. “Este cálculo de no cobertura de una sustitución de menos de diez días se hace aún más grave si tenemos en cuenta que la Consellería vuelve a llamar solo dos días a la semana (martes y viernes), con lo cual en muchos casos bajas que serían cubiertas (...) no lo son ya que cuando llega el día del llamamiento ya pasaron demasiadas jornadas, denunció CIG. Según el sindicato, una vacante de diez días subida un martes por la tarde en el mejor de los casos no sería cubierta hasta el viernes y el sustituto no se incorporaría hasta el lunes, por lo al llegar el viernes se borraría “para no hacer un nombramiento por unos pocos días”. La Consellería asegura que “no hay ningún problema” con las bajas y que las necesidades de los centros están cubiernas. “No tenemos ninguna queja por parte de los mismos”, dicen fuentes de Educación, que insisten en que “la cobertura de plazas de profesorado durante la pandemia ha sido ejemplar”.ECG