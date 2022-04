Educación plantea seguir con las tasas de matrícula universitarias congeladas

Santiago. Galicia congeló precisamente hace 12 años los precios y todo apunta a que para el próximo curso la consellería de Educación dejará sus tarifas idénticas.

En la comunidad, el precio medio del crédito en la primera matrícula de grado -hay dos intervalos en función de la experimentalidad de la carrera- es de 11,89 euros. Esto supone un coste de 712 euros por curso, 308 menos que la media del conjunto de universidades públicas en el 2020-21, es decir, cada gallego se ahorra unos 300 euros al año por esta congelación de tarifas. En el caso de los másteres no habilitantes el ahorro es mayor en relación a los precios medios del resto de España (1.150) y en el de los habilitantes la cifra supera los dos mil euros.

La obligación que impuso el Gobierno de que el coste de las carreras sea igual al que tenían en el curso 2011-2012, para revertir la escalada de precios en las matrículas que se produjo bajo el mandato de José Ignacio Wert como ministro, no evitará que haya diferencias entre autonomías, porque ya entonces las había.

El Gobierno ha marcado unos precios máximos, por lo que si se supera esa cifra la matrícula será incluso más barata que hace doce años. Lo que dice el acuerdo es que si en aquel momento las universidades estaban muy por encima en cuanto a precios -superaban un índice 115 sobre el 100 de la media nacional-, deben limitar el coste del crédito a ese 115 (18,46 euros), por lo que la variación entre autonomías se mantendrá, ya que en Galicia el crédito tiene un coste medio inferior a los doce euros.

El pasado 12 de abril se publicó el decreto por el que se fijan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos en las universidades del Sistema universitario gallego para el curso académico 2022/2023.

“Co obxecto de atenuar o esforzo do alumnado e das súas familias, unha vez aplicadas as regras fixadas para o cálculo pola normativa estatal, o presente decreto mantén os mesmos prezos públicos do curso 2021/22 co fin de favorecer o acceso aos estudos universitarios evitando posibles exclusións debidas a razóns económicas”, según viene recogido en el texto.

Además de las tarifas para las enseñazas de grado (precio de un crédito) que varían en función de si las titulaciones están encuadradas dentro de una rama u otra así omo las de máster, también se recoge en el documento las tarifas de evaluación y pruebas como puede ser la de acceso a la Universidad (63,67 euros), el examen para la obtención del título de doctor/a (117,09 euros) o la equivalencia al nivel académico de doctor/a (118 euros). Por último también se reflejan las tarifas de los títulos académicos y de solicitudes o certificados en secretaría.

El Ministerio de Universidades publicó los datos y cifras del Sistema universitario español relativo al año 2021-2022. En él viene recogido un cuadro en el que se expecifican los precios del crédito matriculado por primera mez en titulaciones de grado por comunidad autónoma. En el caso de Galicia éste fue de 12 euros/ crédito en el curso 2020-2021 mientras que el curso pasado el precio por crédito se redujo en una décima (11,9). Asturias (12,3), Canarias (12,5), Andalucía (12,6) son las siguientes universidades españolas más baratas. En el otro lado se sitúan Madrid (23,4), Cataluña (23,1) y Navarra 19,6. lorena rey