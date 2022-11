Educación trabaja en un plan de mejora energética para reducir el consumo en los centros educativos

Santiago. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, considera que el incremento de un 7,5 % en los presupuestos del próximo año para gastos de funcionamiento en los centros escolares será “suficiente” para hacer frente al incremento del coste de la energía, aunque al mismo tiempo se prepara un plan de eficiencia energética para reducir consumos. De esta manera, espera garantizar que los colegios funcionen en las condiciones de temperatura adecuadas porque “no se puede permitir que los alumnos no estén en una situación de confort no razonable”, admitió en declaraciones durante la inauguración de la Jornada de Bibliotecas Escolares de Galicia 2022/2023, ayer en Santiago. En el caso de las universidades, esa situación depende de las decisiones que adopten los centros “dentro de su propia autonomía” ya que es un ámbito que “no compete a la Xunta”, recordó frente a las quejas que surgidas desde algunos campus por las condiciones de trabajo. Por lo que respecta a las competencias de la Consellería de Educación, Rodríguez informó de que se está trabajando en un plan de eficiencia y mejora energética centrado en cuatro pilares, el primero de los cuales son obras físicas, como instalar calderas de biomasa, o medidas de eficiencia energética en fachadas y cambios de cubiertas. También, en colaboración con el Inega, se está poniendo en marcha equipamiento para producir energía en los centros educativos como paneles solares, que se instalaron ya en más de diez escuelas de educación infantil. Además, apostará por la domótica para controlar el consumo energético, con el sistema desarrollado por los alumnos del CIP As Mercedes de Lugo que se pretende implementar en otros centros. Y por último, como cuarto pilar, la Consellería de Educación pondrá en marcha acciones educativas y formativas para la sensibilización de los alumnos en ahorro energético. EFE