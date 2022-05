El alcalde de Pol, denunciado por presunta agresión a un aficionado del Portomarín

Brais Rodríguez, aficionado del CD Portomarín (Lugo), ha presentado este lunes en el cuartel general de la Guardia Civil de Pol una denuncia contra el alcalde de este municipio de Lugo, Lino Rodríguez Ónega, por una supuesta agresión durante el partido de fútbol entre el SD Pol y el CD Portomarín, por el ascenso a regional preferente.

Brais, la presunta víctima, ha relatado que él llegó una hora y media antes del partido en un autobús proporcionado por el equipo. A su entrada al campo Manuel Luna, la presunta víctima y sus acompañantes recibieron el visto bueno del delegado de campo del equipo local para situarse en lo alto de una estructura metálica de cuatro metros en la que Televisión de Galicia suele colocar sus equipos cuando juega el filial del Club Deportivo Lugo. El grupo de Rodríguez, en que el que estaban dos menores, accedió a la estructura bajo la recomendación de que debían hacerlo con la “precaución suficiente” y “sin dar saltos”.

Ya con el partido en juego, el alcalde del municipio, Lino Rodríguez, subió por primera vez a junto de los implicados en el incidente. En esta primera interacción, la presunta víctima relata como el regidor –con el ánimo visiblemente “alterado”– les afeó la conducta, aduciendo que le molestaba que tocasen el bombo y advirtiéndoles de que no podían estar ubicados en ese lugar. Lino Rodríguez les habría amenazado además con avisar a la agentes de la guardia civil presentes en el Manuel Luna. Los implicados, según su versión, le transmitieron que acatarían cualquier orden por parte de la Guardia Civil, pero no del alcalde.

“Yo responsabilizo a la pareja de la Guardia Civil porque tiene que venir allí y si me dicen que ellos pueden estar ahí yo no abro la boca. Yo les dije que no podían estar ahí. Hicieron caso omiso y se mofaron de mi”, relata por su parte el regidor de Pol que, ante el caso omiso de la autoridad pertinente, se dispuso a subir a la plataforma una segunda vez y reincidir en lo ya dicho.

Tras la negativa de Brais Rodríguez y las personas que lo acompañaban, Lino Rodríguez sube por tercera y última vez a lo alto de la plataforma. Según relata la presunta víctima “él me agarró e intentó tirarme de la estructura, que medía más de cuatro metros de altura. Además se puso a amenazar a la persona que estaba conmigo y a dos chavales menores que van a animar a su equipo. Yo no le puse la mano encima en ningún momento, así lo refleja el acta arbitral, de hecho."

La víctima presenta laceraciones, marcas en el cuello –tras el alcalde arrancarle dos cadenas que llevaba encima– y en el brazo, así como una rozadura en la pierna.

Brais Rodríguez concluye reflexionando que "no es de recibo que un alcalde haga estas cosas. Él es el que tiene que dar ejemplo y sobre todo delante de dos menores que van animar al equipo de su pueblo".

“HICIERON CASO OMISO”. Por su parte, Lino Rodríguez Ónega, ha declarado que "al principio del partido les dije que no podían estar ahí y volví al rato y también les avisé, pero se mofaron de mi. Estaba la Guardia Civil haciendo su servicio en el campo de fútbol y fui junto a ellos y les dije que había unos chavales que estaban haciendo caso omiso de salir de allí. Los chavales empezaron a bailar, y a tocar el bombo y les advertí, pero el chaval tenía más que decir y encima burlándose de mil. Entonces se encararon conmigo y yo le cogí de la cinta del bombo y les mande para abajo.”

Lino Rodríguez asegura que está “muy tranquilo” con lo sucedido, defendiendo en todo momento su comportamiento.

Con un resultado de 1-2, el conjunto visitante se hizo con el derbi para el ascenso a regional preferente disputado en el Manuel Luna.