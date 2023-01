El alcalde de Vilanova pide colaboración para identificar a las personas que lanzaron un artefacto incendiario a su casa

El alcalde de Vilanova de Arousa (Pontevedra), Gonzalo Durán, ha pedido este viernes colaboración ciudadana para identificar a las dos personas que el pasado 13 de septiembre lanzaron varios objetos, entre ellos uno incendiario, a su domicilio.

El regidor ha comparecido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Vilanova para hacer públicas unas imágenes grabadas a las 5,30 horas de esa jornada por las cámaras de seguridad de su vivienda y en las que pueden verse los hechos.

Tal y como muestra la grabación, dos personas, un hombre y una mujer, se acercan a la casa del alcalde y lanzan un adoquín y una maceta contra una vidriera de la fachada. En ese momento se dan cuenta de que en el piso superior hay una ventana abierta, por lo que se alejan y regresan cinco minutos después con una maceta en llamas, que arrojan al interior de la vivienda, tras lo cual escapan corriendo.

Las dos personas llevaban la cabeza cubierta con una visera y la cara tapada con una mascarilla. A pesar de ello, el alcalde considera que “por sus andares, por los gestos” y, sobre todo, “por la sudadera muy identificativa” que lleva la mujer, son fáciles de identificar. “Tan pronto se divulguen estas imágenes por el pueblo, estoy seguro de que muchos vecinos van a saber quiénes son”, ha indicado Gonzalo Durán tras el visionado público de la secuencia.

A pesar de que las imágenes obran en su poder desde entonces, el alcalde decidió no publicarlas antes por petición de los agentes que investigaban los hechos. “La Guardia Civil me pidió que nos las hiciera públicas para no entorpecer la investigación. Ahora que sé que la investigación está archivada, quiero que las vea todo el mundo”, ha zanjado.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Gonzalo Durán ha habilitado una cuenta de correo solicitando la colaboración ciudadana para identificar a los autores del ataque incendiario, al tiempo que ha pedido que las imágenes sean compartidas a través de las redes sociales “para que las vea el máximo posible de gente”.

El alcalde remitirá la información obtenida a través de la colaboración ciudadana a las Fuerzas de Seguridad, con el objetivo de que estas “reabran la investigación, interroguen a los presuntos autores y los pongan a disposición judicial”.

El alcalde de Vilanova ha insistido en calificar los hechos como “atentado a la autoridad” y ha criticado que el Juzgado los investigase únicamente como un delito de daños. “Lanzaron una maceta en llamas llena de pastillas incendiarias al interior de mi casa”, ha incidido.

El fuego provocó daños en el parqué de la vivienda, en una puerta y en la madera de las escaleras. “Pero si esa maceta llega a caer en un colchón o junto a una cortina, podía haber causado una tragedia”, ha dicho Durán, que ha afirmado estar seguro de que los autores del ataque eran sabedores de que él se encontraba de viaje. “Por casualidad y por fortuna, tampoco mi familia estaba esa noche en casa”, ha añadido.

Respecto a la identidad de los agresores, el alcalde vilanovés ha asegurado estar seguro “de que son del pueblo” y argumenta, como prueba, los apenas cinco minutos que tardaron entre el primer lanzamiento de piedras y la segunda aparición, ya con la maceta en llamas en sus manos. “A las 5,30 horas de la madrugada no fueron a comprar las pastillas incendiarias a una tienda. Eso delata que las tenían cerca”, ha subrayado.

ATAQUE CONTRA EL COCHE

Para el alcalde de Vilanova, a quien la pasada semana intentaron también quemar el coche, todos estos actos son obra de “alguien que tiene” contra él “un odio patológico”.

Respecto a ese segundo incidente, Gonzalo Durán ha explicado que la única información que tiene es que la Guardia Civil sigue investigando los hechos. De este suceso también hay imágenes, grabadas en este caso por las cámaras de seguridad de un establecimiento comercial situado en frente de donde estaba aparcado el coche del regidor.



VILANOVA DE AROUSA. E.P.