El Alzhéimer afecta en Galicia a uno de cada diez mayores de 65

Despertarte un día y ver a un desconocido en el interior de tu casa. Querer llamar a la Policía y escuchar cómo te dice que te calmes, que es tu hijo, que está todo bien. Pensar que te está mintiendo, que no puede ser así. Intentar levantarte de la cama y ver que tus extremidades no responden y tener la sensación de que algo importante debías hacer pero se te ha olvidado. ¡Ah! ¿Y tus padres? ¿Dónde está mamá? ¿Aún no ha vuelto del trabajo? De repente, ese desconocido te acerca un espejo y te miras. ¡No puede ser! Tienes el rostro de un anciano de ochenta años. ¿Cómo es posible? Si todavía tienes cinco y vas al colegio. En la foto de la mesilla sales tú con un niño que se parece extrañamente a ese joven que te tiende la mano.

¿Terrorífico, verdad? Pues este relato tiene una definición, se llama Alzhéimer, y nadie está libre de padecerlo pues todavía no se conocen las causas que lo originan, más allá de la edad. Se trata de la principal causa de demencia en todo el mundo y es la que más incapacidad genera a las personas mayores en España, además de a sus cuidadores, que tienen que dedicarse en cuerpo y alma a atender a sus familiares.

Según los últimos datos publicados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), en nuestro país hay 800.000 personas que padecen esta dolencia crónica, de las que 70.500 habitan en Galicia (el 8,8 %). En concreto, es la de A Coruña la provincia más afectada, con 27.400 casos; seguida de Pontevedra, con 20.438; Lugo, con 11.536; y Ourense, con 11.128.

Además, de esa totalidad de enfermos, fallecen unos cuantos en consecuencia. En Galicia, en el año 2018 –los últimos datos oficiales publicados–, perdieron la vida 781 personas, siendo la sexta comunidad con mayor impacto. La primera fue Cataluña, con 2.727; seguida de Andalucía, con 2.509; la Comunidad Valenciana, con 2.025; la Comunidad de Madrid, con 1.412; y Castilla y León, con 863. En el total de España, fueron 14.925.

Para saber si estas cifras son mucho o poco, es necesario tener en cuenta que la enfermedad afecta especialmente a los mayores de 65 años, por lo tanto, es lógico que las comunidades con una población más longeva sean las que sufren directamente de Alzhéimer en mayor medida. Y, como sabemos, en eso Galicia se lleva la palma.

En la comunidad gallega hay 687.824 mayores de sesenta años, lo que supone el 25 % de la población. Por delante, solo Castilla y León, con 613.704 (el 26 % de los 2,4 millones de habitantes); y Asturias, con 266.567 (el 26 % del millón de pobladores). Estamos nada menos que seis puntos porcentuales por encima de la media española, situada en el 19 %, donde hay 9,2 millones de habitantes.

También es importante resaltar que, como consecuencia de la crisis demográfica que asola el territorio español desde comienzos del siglo XXI, con especial intensidad en la comunidad gallega, hay más gente mayor y, por tanto, la mortalidad a causa de esta dolencia neurodegenerativa de ha incrementado en los últimos años.

Así, si en 2006 solo había en nuestro país 9.172 fallecidos a causa del Alzhéimer, en 2018 eran ya 14.929, tras haber experimentado subidas constantes en los óbitos año tras año –a excepción de las ligeras bajadas en 2013 y 2016–. Esto equivale a un aumento en 5.000 decesos en poco más de diez años (el 40 %).

En Galicia la tendencia ha sido exactamente la misma. En 2006 hubo 579 fallecidos a causa del Alzhéimer, llegando a los 781 en 14.929. Todos los años fueron de subidas constantes –a excepción de 2013 y 2017–, lo que ha hecho que en una década se incrementasen los óbitos en más de doscientos (un 30 %). El sexo también juega un papel fundamental, pues esta enfermedad incide especialmente en las mujeres. En 2015 hubo 708 decesos, de los cuáles 212 fueron hombres y 496 mujeres (el 70 % del total).