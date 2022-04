“El amianto afecta a las mujeres, puede causar cáncer de ovario”

“Soy de Ferrol y en los astilleros hay la tradición de hablar de que el amianto es algo perjudicial. Yo me pregunté por qué no había casos de mujeres y realmente sí los hay”, dice Sara González Veiga, que viene de recibir el premio Valedora do Pobo por tu trabajo de fin de grado “Aínda que custe respirar: estudo do amianto con perspectiva de xénero’ tras estudiar el grado de

Derecho y Relaciones Laborales en la Universidad de Santiago.

Quizas el concepto de amianto es desconocido para una parte de la sociedad. Consiste en un mineral que se presenta en forma de fibras flexibles, brillantes y suaves, que tiene un alto grado de resistencia a la combustión, por lo que se emplea en la fabricación de revestimientos y tejidos resistentes al fuego y al calor. “Es un gran aislante por eso es utilizado en las típicas láminas de fibrocemente que se conocen como uralitas. Está presente en nuestro día a día”, dice.

La joven de 24 años contó con el apoyo de dos tutores al formar parte de dos facultades; Consuelo Ferreiro y Joaquín Vidal. Así lo que estudió fue la perspectiva desde la Seguridad Social y de la prevención de riesgos.

La principal conclusión a la que llegó es que el amianto también afecta a las mujeres, que tiene patologías concretas como puede ser que causa cáncer de ovario. “En la lista de enfermedades profesionales en el cuadro a nivel español no están reconocidas como tales solo están vinculadas las enfermedades que afectan tanto a hombres y mujeres. Falta esa perspectiva de género en relación con lo que afecta a la parte femenina”, destaca.

Hay países como Dinamarca o Alemania que ya han estudiado sobre el tema. El problema que hay en España, según cuenta ella, es que no hay datos suficientes para analizarlo. “Como las estadísticas en casos de mujeres igual eran tres frente a 300 o 3.000 de los hombres lo que se hacía era que aparecía como información residual. Así lo que digo en el trabajo es que nunca somos residuales y aunque sean pocos casos hay que estudiarlos”, señala.

sacó adelante su trabajo sin bibliografía Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó a la hora de realizar el TFG fue que no había bibliografía al respecto. “Me basé en aspectos sociológicos como notas de prensa o sentencias”, cuenta. Por esto, se dice que es de los primeros trabajos de fin de grado en España que trata el binomio amianto y mujer.

Tiene una entrevista con una afectada por la contaminación ambiental del amianto y mucha colaboración con la asociación Ananar de Navarra que trabaja de cerca con personas afectadas. “El trabajo no es tan jurídico como pueda aparentar sino que tiene un gran contenido sociológico”, afirma.

Antes lo que se sabía con una mera radiografía era que los pulmones estaban afectados porque el amianto se ve claramente, son “mini fibras”. Así las personas notaban problemas de respiración y cuando acudían al hospital y se percibía el amianto comenzaban con el protocolo. Esto derivaba en cáncer de pulmón u otros tumores y causa el cáncer de ovario que no estudiaba.

Ahora, y tras recibir este lunes el premio, Sara espera que a raíz de su trabajo se pueda trabajar y profunizar más sobre este tema. “Desde el Parlamento Gallego se están presentando enmiendas a la Ley del amianto y si es parte de estas la perspectiva de género puede ser enriquecedora. Estamos ante un primer paso”, asegura.

dar voz a las mujeres El TFG lo defendió en el mes de julio de 2021. La convocatoria de los premios Valedora do Pobo salió en octubre y hace apenas un mes recibió el aviso de que había sido premiada. “No te imaginas que te lo van a dar. Me hace mucha ilusión porque al final es un homenaje a los tutores y al trabajo realiado. Además, es un orgullo dar voz a las mujeres afectadas”, asegura. Tras comentar esto recuerda que hay casos de amianto en relación a mujeres que lavaban la ropa de sus maridos u hijos y ésta estaba infectada de amianto lo que desencadenaba mismo en un cáncer de pulmón y eso la Seguridad Social no lo reconocía.