El año pasado en Galicia 39 personas perdieron la vida por ahogamiento, casi una de cada tres en diciembre

Santiago. Galicia cerró el año 2022 con 39 muertes por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos, de las que 11, casi una de cada tres (28%), se produjeron en el mes de diciembre, según los datos que la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo hizo públicos ayer. De este modo, Galicia fue la quinta comunidad en número de fallecimientos por esta causa. En el conjunto de España, el año 2022 se cerró con 394 muertes por ahogamiento no intencionado en espacios acuáticos, lo que supone un 51% de incremento sobre el año anterior, es decir, 134 más.Así lo recoge el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), que refleja que 2022 fue el quinto peor dato de los últimos ocho años, por detrás del máximo, que fue en 2017 con 481 óbitos; los 440 de 2019, los 437 de 2016 y los 415 de 2015. “Esto pone de manifiesto que lejos de diluirse, los ahogamientos no intencionales en los espacios acuáticos españoles son un problema de primer orden de salud y seguridad pública en España”, ha recalcado en un comunicado el portavoz y director de Prevención y Seguridad de la Federación, Francisco Cano, quien ha vuelto a exigir una estrategia estatal de seguridad acuática. Solo en diciembre se registraron 29 muertes por ahogamiento no intencional, de las cuales 11 (el 37,93%l) tuvieron lugar en Galicia. De las 29 personas ahogadas en diciembre, 17 (el 58,62%) perdieron la vida en playas, 10 en ríos y 2 en piscinas. En el conjunto de 2022, la playa fue el escenario donde se registró un mayor número de muertes por ahogamientos, 217 de las 394 estatales, es decir, un 55,07% del total, seguida de ríos, donde tuvieron lugar 54 (13,7 %) y piscinas 52 (13,19%), mientras que 71 se produjeron en lugares desconocidos. La mayoría de las personas fallecidas en el país en el 2022 fueron hombres, un total de 315 (79,94%) y 76 mujeres (19,28%), además de 3 personas por determinar. EFE