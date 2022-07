El Bloque amenaza con no respaldar la ley de Memoria Democrática

Santiago. A través de su parlamentario en Cortes, Néstor Rego, el BNG amenazó ayer con no apoyar, a través de la abstención, el proyecto de ley de Memoria Democrática si los partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, non introducen en el texto “aspectos importantes que permitan rematar coa impunidade do franquismo”. Entre otras cuestiones, exige que se incluya el reconocimiento del Pazo de Meirás como lugar de memoria.

El diputado del BNG en el Congreso, junto con la portavoz del BNG en Sada, Laura Rodríguez, y el investigador y activista de la memoria histórica Carlos Babío se concentraron delante del Pazo de Meirás ante el rechazo de PSOE, UP y PP de reconocer el edificio como lugar de memoria acompañados de activistas memorialistas. La organización nacionalista alerta de que, de no introducir cambios en este sentido, tal y como defendía el BNG en sus enmiendas, la Ley de Memoria Democrática será “un fraude” y “unha oportunidad perdida” para finalizar con la impunidad del franquismo.

Por su parte, el activista Carlos Babío tambiéb llamó la atención sobre la falta de consideración del Gobierno del Estado en la declaración de Meirás como lugar de memoria “tendo en conta que polo pazo pasaron todo tipo de cargos e todos eles tiveron como denominador común a memoria”, un argumento que avala, dijo, la sentencia sobre el inmueble. ECG