El Bloque denunciará en Bruselas el “despropósito” de desguazar el Alvia

Mientras en A Escravitude (Padrón) continúa la labor de desguace de la rama 12 del tren S730, que cubría el servicio Alvia entre Madrid y Ferrol el 24 de julio de 2013 y se accidentó a 3 km de la estación compostelana, la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, calificó de “auténtico despropósito” que se haya permitido ese desmantelamiento sin que exista una investigación independiente sobre las causas del siniestro.

Ese proceso investigador de la tragedia, que causó 80 fallecidos y 144 heridos en la curva de A Grandeira, es uno de los requerimientos que fueron exigidos por la Unión Europea (UE) en el procedimiento abierto contra el Estado español en enero de 2019. Éste fue incoado por incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria vigente en 2013, tras la denuncia que había presentado el BNG.

“Parécenos unha irresponsabilidade que Renfe leve a cabo a destrución deste tren sen dar cumprimento ás esixencias da UE e así llo trasladaremos á comisaria de Transportes, Adina Valean, na seguinte reunión que teñamos con ela”, manifestó Miranda en un comunicado.

También expresó que, con el objetivo de abordar diversas cuestiones, tiene previsto mantener un encuentro con la comisaria a partir del mes de septiembre. Y recordó que gracias a la relación fluida con su predecesora en el cargo, Violeta Bulc, pudo intermediar para que las víctimas de la Plataforma Alvia 04155 se reunieran con dicha autoridad varias veces.

Hay que señalar que durante el mandato de Bulc como comisaria de Transportes, en enero de 2019 la Comisión Europea (CE) inició un procedimiento, tras la denuncia del BNG en 2017, contra el Estado español, el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe por infracción del derecho comunitario en materia de seguridad ferroviaria y por no hacer el control de riesgos que exige la directiva marco al respecto vigente entonces.

Miranda avanzó que preguntará a la comisaria cuándo tuvo lugar el último contacto con las autoridades españolas para abordar los requerimientos especificados en el procedimiento de infracción relacionados con la ejecución de la Directiva 2004/49/CE. “Ano e medio despois da apertura dese procedemento de infracción queremos saber que pasos deu o Estado español para cumprir a normativa comunitaria e como vai proceder a CE nos vindeiros meses”, comentó.

“Temos claro que a única vía aberta é Europa, xa que aquí nin os sucesivos gobernos de PP e PSOE e agora de PSOE con Unidas Podemos deron ningún paso para que esa investigación se realice cos criterios que establece a CE”, afirmó la nacionalista.

Y criticó la petición de prórrogas en ese procedimiento. “Non só é grave que PP, PSOE e Unidas Podemos non cumpran as directrices da UE para coñecer as causas profundas que ocasionaron o accidente de Angrois e que non teñan a dignidade de manter un encontro coas vítimas. Tanto ou máis grave que isto é que non están facendo nada para evitar accidentes similares no futuro aplicando a normativa europea”, denunció.

“No BNG non pararemos até que no Estado español se implemente a normativa europea de seguridade ferroviaria, nin até que teñamos enriba da mesa unha investigación independente, nin até que as vítimas teñan verdade, xustiza e reparación”, señaló.