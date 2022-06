El BNG afirma que los sanitarios de Primaria huyen en desbandada

Santiago. La portavoz nacionalista de Sanidade, Montserrat Prado, advirtió este viernes que los datos sobre los MIR en Galicia desmontan el relato del PP sobre la falta de profesionales en la sanidad gallega y, en concreto, en la Atención Primaria, y confirman que aquellas y aquellos que están en formación “huyen en desbandada porque no aceptan trabajar sin límite, sin calidad en la atención y con riesgo para su salud y para la de las y los pacientes”.

Prado recalca que a “las nueve plazas MIR que nadie cogió” en Galicia hay que sumar la fuga de aquellos y aquellas que están en formación. “De los 11 MIR que terminan en Compostela solo dos optan a quedarse en Atención Primaria; de los 23 en Vigo, solo 10; de los 18 en A Coruña, solo siete; de los 11 en Ourense, solo dos; de los 10 en Lugo, cinco; o solo tres de los cinco de Ferrol”, enumeró, para añadir, a continuación que “convertir en norma las intersustituciones o las prolongaciones de jornada para que una profesional haga el trabajo de tres, cuatro o las que hagan falta está cla-ro que no es la alternativa”.

La portavoz de Sanidad del Bloque asegura que “el PP ya no consigue tapar con propaganda la situación dramática en la que se encuentra la Atención Primaria” y, en este sentido, considera inaceptable que “su secretaria xeral diga que nuestra sanidad es la envidia de todos”. “Que pregunten a los miles de gallegos y gallegas que no tienen médico asignado, a los que tienen que esperar semanas para tener una cita, a los casi 200.000 que esperan por una primera consulta hospitalaria, a los 40.000 que esperan por una intervención quirúrgica, a los miles que también esperan por pruebas diagnósticas, a los que les cerraron los consultorios o a los miles de niños y niñas que no tienen pediatra”, recrimina.

Esta sustitución, junto a profesionales “exhaustos”, demuestran, a su juicio, que “la realidad es que la continuidad asistencial está seriamente amenazada” y, en este sentido, advierte que “la situación no va a hacer más que empeorar por los cientos de pediatras, médicos y médicas y profesionales de enfermería que se van a jubilar en los próximos años”. “Fuga de profesionales y drenaje constante de pacientes a la sanidad privada, para quien pueda pagarla”, resumió. ecg