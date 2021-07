El BNG celebra un año liderando la oposición “contundente e construtiva”

Santiago. El Bloque Nacionalista Galego celebró su primer año al frente del liderato de la oposición. Un año desde que, el 12 de julio de 2020, el BNG confirmó su trayectoria ascendente, absorbió a todos los desencantados con las mareas, y asestó un mazazo al PSdeG con el sorpasso. Un año desde que más de 310.000 gallegos dieron su voto al Bloque, que ascendió hasta los 19 escaños.

La portavoz nacional, Ana Pontón, compareció en la escalinata del Parlamento de Galicia, rodeada por los diputados de la formación, para celebrar que se cumplía “un ano dende que os galegos nos deron o apoio para ser a forza que lidera a oposición ao goberno do PP”.

Pontón criticó que el gobierno popular está “cada vez máis alonxado dos problemas do país” y que, a su juicio, “demostrou que é incapaz de poñerlle solución aos problemas que temos”. En este sentido, puso como ejemplo que “vemos como se agudiza a crise demográfica, o problema de migración xuvenil, non hai alternativas fronte a crise industrial e hai falta de impulso neste momento da Covid”.

La líder nacionalista denunció que “o PP está cada vez máis ancorado cara o centralismo, mirando polo retrovisor o discurso machista, racista homófobo e antigalego da extrema dereita”.

Frente a esto, destacó que “o BNG leva un ano facendo unha oposición responsable ante un momento excepcional, contundente na crítica pero construtiva”, poniendo encima de la mesa sus alternativas y propuestas.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. Según recordó Pontón, a lo largo de este año, el Bloque se ha ido centrando en varios frentes. Comenzó destacando la defensa a la sanidad pública, que “é fundamental”, y más concretamente la Atención Primaria, que “estaba moi deteriorada e chega exhausta”. Por eso, volvió a indicar que necesita un plan de inversión de 200 millones de euros para dotarla de más recursos y personal. También manifestó que “é gravísimo” que las listas de espera para acceder a una cita con el médico de cabecera sean de dos semanas.

En el ámbito social, destacó el trabajo para “poñer fin a ese modelo privatizador do PP” en las residencias y la propuesta de caminar hacia un modelo de gestión 100% pública. “Deixar de facer do dereito a unha vellez digna un negocio, e poñer no centro ás persoas”, recalcó.

En materia económica, hizo hincapié en la propuesta de debate sobre los fondos Next Generation y la necesidad de apostar por un “novo modelo económico”, que pase por la sostenibilidad, la ciencia e investigación y las oportunidades para los jóvenes. Lamentó que el PP “vai por outra dirección”, con un dinero que monopolizarán las grandes empresas y no las pymes, y afeó que haya sido “incapaz de facerlle fronte ao proceso centralizador”.

Reclamó, una vez más, una tarifa eléctrica gallega, insistió en el no al “boom eólico depredador” y reiteró la apuesta por una “transición enerxética xusta”.

Pontón también se detuvo en la “defensa aos dereitos e liberdades” por la que han velado los nacionalistas, poniendo “no centro á igualdade de xénero”. En el pleno de estos dos días, el último de este periodo de sesiones, se aprobarán dos leyes en esta materia que llevan el sello del BNG: la inclusión de la violencia vicaria dentro de la violencia de género, y la igualdad de la mujer en la investigación.

Después de este ano “de traballo intenso”, el Bloque aspira a “seguir sendo referente de moitos galegos” y “gañar apoio para ser alternativa ao PP”. i. caínzos