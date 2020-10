El BNG cifra lo que debe recibir Galicia del fondo covid en 12.600 millones

La cumbre celebrada ayer por cargos institucionales del BNG analizó la situación en que se encuentra Galicia y los fondos europeos que debe recibir para combatir los efectos negativos de la pandemia de la covid-19.

Los nacionalistas pusieron sobre la mesa que la comunidad autónoma debe aspirar a recibir del fondo covid europeo, el denominado Nest Generation UE, un mínimo de 12.600 millones de euros, el equivalente al 9 por ciento de la cuantía total.

La propuesta frentista es muy superior a la anunciada hasta ahora por el Gobierno popular de Alberto Núñez Feijóo y fue concretada por la portavoz nacionalista, Ana Pontón, en el encuentro interinstitucional de representantes del Parlamento gallego, Eurocámara, Congreso, diputaciones y concellos.

Pontón señaló, frente a un Feijóo que presume de anticipación, que la Xunta carece de “ambición”, renuncia o no se atreve a fijar una cifra mínima para Galicia.

“Dicir que se anticipa cando os proxectos presentados son unha cuarta parte do investimento fixado por outros territorios como Euskadi resulta cutre. de momento, falta estratexia e sobra literatura”, criticó, al tiempo que denunció la falta de transparencia en los proyectos anunciados sin que se conozcan criterios, objetivos y a quién benefician.

A los nacionalistas, esa opacidad les lleva a ser suspicaces. “Fainos pensar que os recursos van ir a un puñado de mans, ás das empresas do Ibex35, ás multinacionais que cotizan en bolsa, ás grandes eléctricas, deixando de lado ao tecido empresarial galego, á pequena e mediana empresa, aos sectores productivos, aos autónomos”, indicó, tras preguntarse quién está redactando esos proyectos, dejando en el aire que no sea la Xunta y puedan ser consultoras privadas “pagadas polas grandes empresas e multinacionais”.

Frente a esa forma de proceder, el Bloque propone que los proyectos sean analizados en la comisión de reactivación económica y social y que el Parlamento gallego valore la idoneidad y determine si son lo que el país necesita.

Ana Pontón advirtió, además, que es necesario evitar errores del pasado. “Na crise de 2008 rescataron á banca e agora os mesmos pretenden que na crise do covid se subvencionen ás empresas do Ibex en lugar de reforzar o tecido empresarial do país, ás pemes, os sectores productivos ou a miles de autónomos afogados pola crise. Ese non é o modelo do BNG, hai que rescatar a economía productiva, ás maiorías sociais e tomar nota das leccións que nos deixa a pandemia para cambiar de modelo”, demanda la portavoz nacional.

El Bloque también reclama la territorialización del Nest Generation, teniendo en cuenta que el destino de ese fondo afecta a competencias transferidas, así como a la participación directa de los ayuntamientos, que cada vez prestan más servicios a la ciudadanía.

Por último, la líder frentista previno contra la centralización. “Galicia non pode ter unha posición de subordinación na negociación, porque a maior parte deses recursos van destinados a competencias que xa exercemos en exclusiva e teñen que ser respectadas polo Estado. Por iso, defendemos a xestión integra por parte do Goberno galego dos fondos de recuperación, nun modelo no que tamén participen os concellos”, concluyó Pontón.