El BNG denuncia el desmantelamiento de la atención primaria

SANIDAD PÚBLICA. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, denunció el “desmantelamento” de la atención primaria y las “políticas de privatizacións” del gobierno presidido por Feijóo desde que es presidente.

La dirigente del Bloque criticó los tiempos que tienen que esperar los pacientes que requieren atención en la primaria, y recordó que los profesionales están “exhaustos” tras un año de pandemia en el que no han contado con los medios suficientes

Por eso, Pontón propuso un plan de choque de 200 millones de euros para el refuerzo de la Atención Primaria, y reclamó al Ejecutivo autonómico que covoque las 6.000 plazas vacantes en el Sergas. Recordó que la Xunta ivierte 45 millones menos que en 2009 en la Primaria.

La líder de la oposición no considera de recibo que los pacientes tengan que tratar con contestadores automáticos, y entiende que, con el personal vacunado, no hay excusas para que no se retome la atención presencial.

Sobre esto, reclamó a Feijóo que “non aproveite a pandemia para dar na privatización e no desmantelamento do sistema sanitario público, que non sexa a guinda da demolición que pretende”. I.C.