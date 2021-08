El BNG denuncia la inacción del Gobierno y Xunta ante el imparable encarecimiento de la electricidad

No hay quien le ponga freno al imparable ascenso del precio de la luz. Desde el Bloque Nacionlista Galego (BNG) llevan meses clamando contra un encarecimiento continuado de la tarifa eléctrica, y tras la sucesión de registros históricos en los últimos días retoman el debate. Anuncian que lo primero que harán cuando se retome la actividad parlamentaria será llevar a debate una proposición de ley para tener una tarifa eléctrica gallega. Y cargan contra la inacción del Gobierno central y de la Xunta ante la escalada de los precios.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, criticó “a estafa que supón a factura da luz, que cada día é máis estafa, y denunció que “ten dous cómplices necesarios: o Goberno central e a Xunta, que gobernan pensando no lobby eléctrico”. La subida de precios de estas semanas de agosto está “asfixiando a economías familiares, pemes e autónomos, que xa estaban mal pola crise, e que sinten que a auga está máis cerca de asfixiar a súa economía”.

Pontón considera “indecente que as eléctricas fagan caixa en medio dunha crise sen precedentes”, pero lo que le parece “máis grave e vergoñento é que os gobernos o permitan”, y manifestó que es “indignante que non estén actuando para evitar este abuso”. “Comprobamos que o lobby eléctrico pesa máis no goberno que os gobernos elixidos pola cidadanía”, agregó.

En esta línea, proclamó que “o que levan feito PP, PSOE e Podemos é gobernar para o lobby eléctrico en contra das maiorías sociais”, y puso como argumentos que se favorezca el cambio de tarifa, “se manteñan leis feitas á medida do oligopolio” o, en clave gallega, se promueva “un boom eólico depredador, unha bomba para o medio rural”.

La líder de la oposición tiene claro que “as eléctricas xa gañaron suficiente”, y detalló los beneficios que tuvieron en 2020 Iberdrola (3.610 millones de euros), Endesa (1.394) y Naturgy (490). “Forráronse en plena pandemia, mentres que miles de cidadáns perderon emprego, pecharon empresas ou estaban nun Erte”, censuró.

Por eso, señala que la “subida desorbitada” de lo que llevamos de año “vai agravar esta gran estafa”. Esto, a su juicio, es “un retraro demoledor para as eléctricas, pero tamén para PP, PSOE e Podemos, que consolidan os seus privilexios”.

Además, volvió a denunciar las “portas xiratorias” y que “as eléctricas teñen asento permanente no Consello de Ministros e no Consello da Xunta”.

GALICIA, TIERRA PRODUCTORA. Durante estas semanas, los nacionalistas han insistido una y otra vez que, Galicia, en calidad de territorio productor de energía eléctrica, debería tener una tarifa más barata. Pontón dijo que este encarecimiento en la comunidad “é máis aberrante” porque se están “soportando os costes sociais e medioambientais de producir sen ter beneficios”.

Así, se mostró indignada porque “miles de personas non poden prender a calefacción” mientras que la comunidad ha soportado “os costes de ter dúas centrais térmicas, máis de 4.000 aeroxeradores e a Xunta prepara un boom eólico, e 155 centrais hidroeléctricas nos ríos”. Alertó de que los costes sociales y ambientales “son cosa do presente”, y que no está habiendo políticas para preservar el medioambiente.

En este punto, apuntó directamente Feijóo, al que acachó estar “desaparecido, non move nin un só dedo e non ten iniciativas para abaratar a luz”. “Nin está nin se lle espera”, y prosiguió lamentando que “a súa participación foi vetar a proposta dunha tarifa eléctrica galega, unha medida xusta, social e realizable”.

La dirigente nacionalista recomendó a feijóo que no esté tan pendiente de si la medida se entiende o no en Madrid, “o que ten que pensar e que os galegos non entenden por que non teñen unha factura máis barata, nunha Galicia con montes cheos de muiños e ríos cheos de encoros”. Una medida, la de las tarifas diferenciadas en función de si la zona es o no productora, que se aplica en otros países.

PROPOSICIÓN DE LEY. Por todo ello, el Bloque sigue empeñado en “plantarlle cara aos privilexios das eléctricas” para “acabar co espolio”, y seguirán con “ofensiva social e institucional”. En los pasados meses recogieron más de 23.000 firmas contra la subida de la luz, y seguirán porque “non se pode permitir que os intereses do lobby estén por riba dos dos galegos”.

En cuanto a la actividad institucional, tan pronto como se retome el periodo de sesiones llevarán al Parlamento una proposición de ley para crear la tarifa eléctrica gallega. Ana Pontón instó a Feijóo a que no vete la iniciativa del Bloque.