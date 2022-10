El BNG insiste en que el veto a la pesca de fondo es “infundado” y supone “más ruina” para el sector

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha vuelto a criticar el reglamento europeo que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Océano Atlántico por ser una decisión “infundada” y por suponer “más ruina” para el sector en Galicia.

Así lo ha señalado este viernes ante los medios de comunicación en Vigo, donde ha lamentado que la Comisión Europea no llevó a cabo un estudio del impacto socieconómico que tendría la norma ni utilizó informes científicos actualizados para su entrada en vigor, prevista para este domingo.

Miranda ha subrayado el trabajo llevado a cabo por el Bloque durante estos cinco años desde que en 2016 se conocía el reglamento hasta su entrada en vigor. Por ello, ha criticado que ni la Xunta ni el Gobierno central “fuesen capaces” de presentar un recurso en tiempo y forma antes de que acabase el plazo.

También ha lamentado la actitud del comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginius Sinkevicius, quien comparecerá en la Comisión de Pesca el próximo lunes, después de que la norma ya tenga que estar en marcha.

“Es de una cobardía enorme porque el plazo acaba este domingo. Comparece el día siguiente. Qué fácil es comparecer al día siguiente. Mientras el domingo la flota gallega va a tener que amarrar”, ha lamentado, invitando a la ciudadanía a acudir este sábado a la manifestación convocada en contra de este reglamento en Ribeira, que espera que sea “masiva”.

Los nacionalistas han insistido en que la Unión Europea está legislando “de espaldas” a un sector “estratégico” con un reglamento que afectará a más de 500 barcos y 4.000 empleos directos y más indirectos en Galicia.

Además, Miranda ha criticado las “incertidumbres” generadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por lanzar “bulos”, en referencia a que este jueves anunció precisamente en Vigo que quedarían fuera del veto 41 de las 87 áreas afectadas, tras lo que más tarde Bruselas corregiría indicando que fuera del veto quedan las zonas con menos de 400 metros de profundidad de esas áreas, no todo el caladero.

En la misma línea ha hablado la diputada nacionalista en el Parlamento gallego Carmela González, quien ha puesto el foco en la conselleira de Mar, Rosa Quintana, y en la Xunta en general, por “echar balones fuera” y “buscar culpables” en vez de “ponerse al frente” del sector.

También el concejal vigués del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado la decisión “absolutamente arbitraria e injusta” de la Comisión Europea, que pone en riesgo una actividad “esencial” para Vigo y su área de influencia.

MORATORIA

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha reunido este viernes con la flota de los puertos de Burela y de Celeiro, en la provincia de Lugo, donde ha vuelto a insistir en que el Gobierno solicite una moratoria en la aplicación del veto a la pesca de fondo en paralelo a la presentación del recurso.

“El sector no necesita escenas de confusión, sino una defensa clara de sus intereses ante la Unión Europea, algo que no hizo ni el Gobierno ni la Xunta, porque una normativa comunitaria no se aprueba de un día para otro”, ha criticado Pontón.

La líder de los nacionalistas gallegos ha reclamado “menos ceremonias de confusión y más defensa del sector” porque todavía no se sabe cuándo el Ejecutivo presentará el recurso y no se entiende por qué no se solicita una moratoria para que no entre en vigor.



VIGO. E.P.