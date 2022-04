El BNG pide la reapertura de los consultorios que se clausuraron en la pandemia

Santigo. El BNG reclamó ayer a la Xunta la reapertura de los consultorios que Sanidade cerró desde el inicio de la pandemia. Su clausura, según denunció la diputada Montserrat Prado, “non ten máis xustificación que o recorte sanitario”.

Según los datos aportados por los nacionalistas, a día de hoy continúan cerrados los centros de Paradela (en Meis), en la comarca de O Salnés; Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa; Parga (en Guitiriz), Baamonde (en Begonte) y Castro de Rei, en la comarca de Lugo; Hío (en Cangas) y Santa Cristina de Cobres (en Vilaboa), en la comarca de O Morrazo; Taragoña (en Rianxo) y Cabo de Cruz (en Boiro), en Barbanza; Romariz (en Soutomaior), en la comarca de Pontevedra; Goián (en Tomiño) y Tabagón (Rosal), en O Baixo Miño, y los de Filgueira (en Crecente) y Valeixe (situado en A Cañiza y que sigue sin médico), en OCondado.

La diputada del BNG aseguró que esta situación está causando prejuicios económicos y de movilidade a miles de gallegos “afectadas polos recortes da Xunta do PP na sanidade pública e, nomeadamente, na Atención Primaria”. “Persoas obrigadas a desprazarse a outros consultorios cando unha parte moi importante delas superan os 60 anos, adoitan non conducir e carecen de transporte público polo que se vén obrigadas a depender doutras persoas ou a pagar taxis cando en Galiza temos, grazas ás magníficas políticas do PP, as pensións máis baixas do Estado”, apuntó.