El BNG reclama trenes de cercanías en el área metropolitana de Vigo

Santiago. El BNG presentó este viernes en Vigo la proposición no de ley que registró en el Congreso de los Diputados para debatir la implantación de un servicio ferroviario de cercanías en la ciudad y su área y llamó al resto de partidos con presencia en el Parlamento y en el pleno municipal para que se sumen a una reivindicación añeja que sigue sin encontrar respuesta por parte del Gobierno.

“Si hay fuerzas políticas más preocupadas por amparar los incumplimientos de los suyos desde el Gobierno español, entonces, evidentemente, no sólo no avanzaremos sino que estaremos demostrando que no hay preocupación por los servicios que se prestan a nuestro país”, afirmó el congresista del BNG, Néstor Rego.

En la iniciativa presentada por el Bloque en el Congreso de los Diputados se insiste en la sostenibilidad, modernidad y eficiencia del transporte ferroviario y se subraya el hecho de que haya ciudades en España con áreas urbanas de apenas 400.000 habitantes que sí cuentan con una red de cercanías mientras que el área de Vigo, con 500.000, no la tiene.

El BNG propone unos servicios de proximidad que conecten Vigo, hacia el sur, con Mos, O Porriño y Tui, ciudad por la que pasa sin detenerse el tren que conecta Vigo con Oporto; y con el norte con Chapela, Redondela, Cesantes, pero también Pontevedra y Vilagarcía de Arousa.

“Sorprendente que a estas alturas del siglo XXI en Galicia no existan servicios de cercanías, es una de las pocas comunidades autónomas en las que esto sucede”, dijo Rego, quien recordó las numerosas iniciativas del Bloque al respecto sin que, de momento, se haya avanzado nada.

Explicado que le preguntó a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cuál es la razón, y que esta le contestó que, aunque no se llamen servicios de cercanías, existen en Galicia servicios de media distancia que hacen la misma función, lo que el congresista del Bloque Nacionalista califica de “falso”.

“Un servicio de proximidad implica trayectos específicos, de corta distancia; implica horarios con mayores frecuencias e implica precios específicos, y ninguna de estas tres cosas hay en el servicio de media distancia, lamentablemente, en nuestro país”, remarcó. efe