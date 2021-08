El BNG ve una estafa en que se financie la instalación de cajeros

En el Bloque Nacionalista Galego son muy contundentes con respecto al plan de la Xunta de destinar 2,88 millones de euros para subvencionar la instalación de cajeros automáticos por parte de las entidades bancarias que han decidido cerrar sus oficinas en determinados concellos. Consideran que es una estafa. Una “tomadura de pelo”.

El diputado nacionalista Manuel Lourenzo afirmó que “simplemente é unha tomadura de pelo”. “Resulta que con cartos públicos os galegos imos financiar que os bancos instalen caixeiros para que a xente poida retirar o seu propio diñeiro”, afirmó contrariado.

Lourenzo, muy molesto, recordó que se estaba apoyando, con esta medida, a “unha banca que ten beneficios millonarios”, y a la que se rescató en 2009 “mentres moitas familias soportaban á crise, mesmo perdendo as súas vivendas, porque non podían pagar as hipotecas”.

El nacionalista, además, arremetió contra la idea de subvencionar a las mismas entidades que antes habían decidido dejar de prestar sus servicios en ciertos municipios, especialmente en los más rurales de Galicia.

A este respecto, comentó que “agora pechan oficina, suprimen postos de traballo, deixan a miles de galegos sen un servizo básico, e a resposta do Goberno de Feijóo é a de subvencionar con cartos públicos á banca para que sigan engordando as súas contas de resultados”.

Además, criticó que haya dinero para unas cuestiones y no para otras, al referirse a la situación de servicios públicos como la educación y la sanidad. “Feijóo di que non ai financiamento para a educación e a sanidade”, rememoró el nacionalista.

Lourenzo también alertó sobre las posibles consecuencias de esta decisión, y habló de la posibilidad de que produzca “un efecto chamada”, ya que “haberá bancos que manteñan os seus servizos mentres que outros pechan e reciben subvencións. Que é o que lle impide pechar para ter esa subvención?”.

Señaló que “a solución non pasa por seguir rescatando á banca, senón ás persoas” e instó a que las autoridades impulsen “unha regulación que garanta que todas as persoas teña acceso aos seus aforros e servizos bancarios básicos”.