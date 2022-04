El BNG vota sí al decreto anticrisis y negocia reactivar su ‘Axenda Galega’

Santiago. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se sumó ayer a los votos a favor del decreto del Gobierno con las medidas para combatir la crisis generada por la guerra de Ucrania. Antes de su votación, Rego anunció su voto afirmativo tras haber negociado con el Gobierno la tramitación posterior del decreto como proyecto de ley y con el compromiso de recuperar la participación pública en los proyectos eólicos de entre 50 e 75 Mw, que se eliminaba. Néstor Rego aseguró además que el PSOE se comprometió a reactivar a Axenda Galega recogida en el acuerdo de investidura firmado entre socialistas y nacionalistas gallegos. La comisión mixta de seguimiento de dicho acuerdo se deberá reunir antes del 11 de maio.

Tanto Rego como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, justificaron ayer el voto afirmativo al decreto del Gobierno con el argumento de hacerlo por “responsabilidade coa ciudadanía”. “Cando se trata de decidir se as medidas recollidas continúan en vigor ou decaen, o BNG, por responsabilidade política, opta porque se manteñan medidas como as axudas a sectores como a pesca, o agro, os transportes, a subvención aos carburantes ou o aumento do IMV”, apuntó Rego. ECG