El Comité Clínico se reúne y sin intención de retirar la mascarilla en recreos ni en aulas

··· “Los niños de Primaria, a estas edades, tienen gran capacidad de adaptación, igual en Secundaria lo tienen más complicado, pero en Primaria, el debate que hay fuera de las aulas sobre mascarillas sí o mascarillas no, no existe”, asegura José Luis, profesor de Idiomas en Lugo. Afirma que, dentro de las aulas, “se ha asumido la mascarilla sin mayor problema, los niños ya la tienen incorporada a su día a día como el resto del material”.

··· En este sentido, cree que es más el bombo que le está dando la sociedad que lo que realmente demandan los niños,porque “ellos lo tienen asumido de forma mucho más natural de lo que se pueda percibir desde fuera”. Por ello, recrimina que “muchas veces uno no sabe si se trata de un debate sanitario o de un debate político, no sabemos dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra”. Ahora bien, plantea que “por la evolución que está tomando la pandemia parece que pueden irse dando pasos, pero eso serán las autoridades sanitarias las que tengan que decidirlo, por los niños no habría problema en un sentido ni en otro”.

··· Ahora bien, lo que no quiere es que “se deje en manos de los centros el tomar la decisión”, como se hacía con los temporales: “Si viene un temporal tenía que decidir el centro si cerrar o no, y eso no es algo que debiese hacer ningún centro, pero menos en materia sanitaria, porque estamos hablando de que puede haber rebrotes”.