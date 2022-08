El Concello cree que la Xunta “marea la perdiz” y no aporta soluciones

Vigo. El gobierno municipal de Vigo salió ayer al paso de las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas sobre el riesgo para el abastecimiento de agua en la ciudad si persiste la sequía, y tildó las palabras de Ethel Vázquez de “caradura y cinismo político enorme”, ya que la Xunta “escapa” de la solución, eludiendo intervenir “en lo que es su responsabilidad”.

Así lo trasladó el concejal de Fomento, Francisco Javier Pardo, a través de declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que recordó que el gobierno municipal “lleva más de mil calles humanizadas” con la correspondiente renovación de la red de abastecimiento y saneamiento, con medidas para detectar fugas e intervenir de forma inmediata.

Asimismo, recordó que la planta potabilizadora (ETAP) de O Casal está siendo ampliada y modernizada, con una inversión de 23 millones de euros “que paga en exclusiva el Ayuntamiento”, sin aportación de la Xunta, a pesar de que es una instalación supramunicipal, porque da servicio también a los municipios de Cangas, Moaña, Redondela y una parte de Mos.

“La competencia del abastecimiento es municipal, pero la competencia en la ordenación del mapa territorial del agua es de la Xunta”, apostilló Pardo, quien acusó al gobierno gallego “marear la perdiz, sin actuar ni hacer nada”, ni en Vigo, ni en otros municipios, como Nigrán y Baiona. “Vigo asume competencias de la Xunta por su incomparecencia”, añadió.

Por otra parte, cuestionó “por qué (la Xunta) no quiere aplicar las conclusiones del estudio” sobre abastecimiento, un documento elaborado por una “empresa externa” y que propone, entre otras medidas, un trasvase para garantizar el agua en el sur de la provincia.

Al respecto, subrayó que “el problema no es el abastecimiento, sino la captación del agua”, y criticó que la Xunta no hace “ni una sola inversión”, como sí las hace en otros municipios, porque “lo que no consigue con los votos quiere conseguirlo con la desgracia: dejando a Vigo y a los ayuntamientos a los que abastece sin agua”.

“Siguen sin rebajar el caudal ecológico. Siguen sin ayudar a Vigo, al contrario, quieren crear un problema”, constató en el comunicado remitido el edil de Vigo.

Plan contra la sequía. Finalmente, con respecto al plan municipal de emergencia ante la sequía, del que Vigo carece a pesar de estar obligada por tener más de 20.000 habitantes, el concejal socialista justificó ese retraso porque ese documento tiene que ser “coherente” con el Plan da Seca de la Xunta, y ese Plan, aunque tenía que estar aprobado en enero de este año, fue aprobado en junio y publicado en el Diario Oficial de Galicia en el mes de julio pasado. E. Press.