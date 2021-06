El Covid-19, un ‘respiro’ para el aire

Los demoledores efectos que ha provocado el coronavirus son evidentes. El más obvio, en vidas humanas. El que costará revertir, el económico. Y el que será difícil de olvidar, en términos sociales y psicológicos. Otros, en cambio, han venido para quedarse, como la implantación del teletrabajo. Y algunos, al menos, han supuesto una buena noticia, como la drástica reducción de algunos contaminantes en el aire.

Ecologistas en Acción presentó su informe la Calidad del aire en el estado español en 2020. Un estudio que evidencia una “mejora muy sustancial respecto a años anteriores, una buena noticia, aunque la causa principal sea tan dramática como la pandemia”, decía el coordinador Miguel Ángel Ceballos.

La mejora “sin precedentes en la última década” tiene una explicación básica: la reducción en la movilidad como consecuencia de las restricciones y el parón en la actividad económica. Industria y transporte son los responsables principales de la contaminación atmosférica. Se redujo el uso de combustibles fósiles y aumentó la apuesta por energías renovables.

“En Galicia estamos mellor que en anos anteriores”. Habla Xosé Veiras, el portavoz de Ecoloxistas en Acción en la comunidad. Bajó el consumo de energía fósil y la emisión de contaminantes. El volumen de dióxido de nitrógeno cayó un 33%. La reducción de emisiones de ozono fue casi del 75%. A esto también contribuyen las características climatológicas de la comunidad.

Veiras señala que “hai que unir que foi un ano relativamente bo para a produción das renovables, o cal fixo que baixase a actividade das centrais térmicas”. La de Meirama cerró el pasado año. El futuro de la térmica de As Pontes apunta en la misma dirección. “É unha das causas que explican a mellora xeral da calidade do aire”, argumenta el portavoz, que señala que “houbo un colapso da produción eléctrica de carbón e baixo a actividade”. “Iso tivo repercusión, porque a forma máis contaminante de producir electricidade é facelo a través do carbón”.

El pasado año fue bueno, pero tiene trampa. “As melloras son debidas, sobre todo, aos efectos da pandemia, non responden a un cambio estrutural, senón a unha coxuntura dun periodo de tempo limitado”, advierte. De hecho, asume que este año, pese a que los efectos todavía se van a notar, “haxa un empeoramento dos datos, porque non houbo cambios de calado no sistema de transporte urbano e interurbano que poidan provocar unha baixada importante nas emisións”.

Así, o vindeiro 2022 “será o momento de avaliar se se obtiveron leccións da pandemia”, y añade que “a tendencia será boa na medida en que haxa e se profundice e acelere o proceso de sustitución de enerxía fósil por renovable”.

¿Lecciones de la pandemia? La clase política parece muy interesada en aprovechar los fondos Next Generation para impulsar proyectos verdes y sostenibles. Los ecologistas no lo ven tan claro. “Vendo as decisións que se están tomando non confiamos en absoluto niso”, lamenta Veiras. Él denuncia que “a recuperación verde ten moito de marketing e semella que vai ser moito menos verde do que din”.

En su opinión, “os fondos deberían orientarse para mudar radicalmente as cidades alterando as prioridades na mobilidade, de modo que o peón e a bicicleta ocupen o lugar máis alto e o automóbil no máis baixo”. Además, es necesario “un profundo cambio de modelo produtivo que leve a unha descarbonización moi rápida das nosas economías, tratando de que beneficie á maioría da sociedade”.

Apunta reiteradamente a la necesidad de cambiar los hábitos de desplazamiento, apostando por el transporte colectivo. Medidas como las Cidades 30 “son moi tímidas e insuficientes” aunque puede tener efectos positivos. De cara al futuro reclama “promover o transporte público e colectivo e deixar de investir na rede de vías de alta capacidade, que inducen a máis tráfico”.

Preguntado por la labor de la Xunta, responde que “é moi pouco ambiciosa” en materia de calidad del aire, con “unha visión moi compracente, porque entenden que na medida en que non hai incumprimentos legais non hai problemas, pero ignoran que os estándares son pouco estrictos e que protexen poco á saúde pública. Están por debaixo das recomendacións da OMS baseadas en investigacións científicas”.

En Ecoloxistas en Acción echan de menos “un plan galego de mellora da calidade do aire”, en el que consideran que se tendrían que implicar los ayuntamientos, que tienen competencias importantes, como en la gestión del tráfico. En materia industrial, “habería que esixir ás contaminantes, que son focos moi importantes, que aposten por tecnoloxías e procesos que reducisen a contaminación”. Además, apuntan que se tiene que prestar atención a otros focos como los incendios forestales, especialmente cuando hay grandes olas.

Las principales áreas urbanas y sus entornos son las zonas en las que peor aire se respira. A Coruña, Arteixo, Vigo... Varios días se superaron los valores recomendados por la OMS en dióxido de azufre y en varias partículas. Los expertos prestan atención a las concentraciones de benzo(a)pireno, un gas cancerígeno relacionado con la quema de biomasa en calderas.

Pese a la mejora de la situación, condicionada por la pandemia, falta camino por recorrer. La contaminación provocaron en España 30.000 muertes prematuras en 2018.