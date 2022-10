El covid está bajando, lo dicen las aguas residuales

Lejos quedan aquellos tiempos en los que las personas vivían pegadas a la lista diaria de casos activos y nuevas infecciones de covid. Ahora mismo los datos, que tanto tiempo nos han acompañado, pasan totalmente desapercibidos para la mayoría de la población. Y es que estar en el entorno del millar de casos después de todo lo que hemos pasado bien poco es. Pero también porque, por experiencia propia, los gallegos saben que hoy por hoy ya son muchos los que una vez contagiados, sabiendo que lo están y con síntomas leves, deciden no notificarlo al Sergas, pues como ya se puede ir a trabajar manteniendo las precauciones, no consideran necesario avisar.

Así las cosas, podría pensarse que los datos están edulcorados, en cierta manera, que no son fieles a la realidad y que, por tanto, en Galicia hay más personas infectadas en la actualidad de las que dicen los datos. ¿Cómo comprobar si esto es así o no? Muy sencillo: a través del análisis de las aguas residuales. Y es que nuestros pozos negros no engañan, el cuerpo humano expulsa aquello que lleva en su interior. Algo que en las aguas residuales sirve para conocer que la persona estaba infectada por coronavirus. A rasgos generales, en las EDAR de Galicia se extraen estadísticas de esos datos.

¿La conclusión actual? Pues, efectivamente, las aguas residuales dicen que sí que hay pocos casos activos en Galicia y que el covid está controlado, incluso con tendencia a la baja en muchas zonas. Repasemos los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad.

En Ourense, la EDAR de Reza arroja en la última semana una disminución del covid en la zona, con las variantes BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5 de ómicron. Tener indicadores a la baja es algo que en esta estación no pasaba desde el verano, concretamente, desde la semana del 24 al 30 de julio. Por otro lado, la EDAR de Lugo, igualmente, arroja una disminución de los casos en la última semana, cosa que no sucedía desde la semana del 5 al 11 de junio. En Pontevedra, la EDAR de Placeres también sigue esta tendencia, que para encontrarla antes de la fecha actual habría que remontarse a la semana del 21 al 27 de agosto. Es la EDAR de Lagares, en la ciudad de Vigo, la única que no manifiesta covid a la baja, pero sí estable.

Los datos de la Consellería de Sanidade son coincidentes: ahora mismo la comunidad gallega ronda los 1.500 positivos, cifra por debajo de la de la semana pasada. Y entre los contagios detectados diariamente, no se superan el centenar nuevos. En hospitales, hay 94 pacientes en unidades convencionales y cuatro en unidades de cuidados intensivos.

LOGRO: ANTICIPACIÓN DE FUTURAS GRANDES OLEADAS. Por otro lado, haciendo un análisis de los datos que arrojaron las EDAR a lo largo de su serie histórica, se obtienen resultados muy interesantes: todas ellas anticiparon la llegada de las grandes olas de coronavirus.

Más en concreto, la de Reza, en Ourense, empezó a realizar muestreo de covid en sus aguas residuales en julio de 2020. Ese mismo año, detectó un aumento significativo de los casos en la semana del 6 al 12 de septiembre. Poco después, a finales de octubre o comienzos de noviembre, llegó la segunda ola. Lo mismo sucedió con las altas concentraciones detectadas en las aguas entre el 6 y el 12 de diciembre, que anticiparon la llegada de la tercera gran ola. Y más reciente, entre el 7 y el 13 de noviembre, pudieron anticipar que se avecinaba una quinta.

Por su parte, la EDAR de Lugo empezó sus análisis en febrero de 2021, siendo capaz de anticipar también varias oleadas. En la misma fecha empezó a actuar la EDAR de Lagares, en Vigo, pudiendo también anticipar las mismas embestidas del covid que la de Lugo.

Sin embargo, la EDAR de Pontevedra empezó los análisis en enero de este mismo año 2022, por lo que escasas oleadas pudo predecir. En concreto, observó un aumento significativo de los casos en la semana del 10 al 16 de abril. Pocas semanas después fue cuandos se volvía a hablar de que estaba detectándose mucha infección y se temía que volviésemos a las restricciones.