El Covid provocó la tasa de nacimientos más baja en siglos

Santiago. El confinamiento y las medidas para limitar la expansión de la pandemia de covid provocaron que en 2021 se registrara “la tasa de nacimientos más baja en España en siglos y, posiblemente, la más baja en toda la historia de nuestro país”.

Es una de las conclusiones que arroja el último Informe de coyuntura demográfica 2021 elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, dirigido por Joaquín Leguina.

Este fenómeno también puede apreciarse en clave gallega. Así, el descenso de los alumbramientos en la comunidad fue del 5,1% en el año 2019, seguido de otro del 3% en 2020 y también del 3% en el 2021. De esta forma, la media de este trienio arroja un descenso del 3% en los alumbramientos.

En clave nacional, destaca, asimismo, que, como suele ocurrir en este tipo de fenómenos, en los nacimientos se aprecia una notable variabilidad entre los diferentes territorios y existen comunidades autónomas en las que en 2021 se registró incluso repuntes en los propios alumbramientos. En concreto, es el caso de Aragón , con un aumentp do del 3,9 %, Navarra, del 1,5 %, Baleares y Murcia, con un 0,6 % en ambos casos, y Asturias, con un 0,2 %.

En lo que respecta a las mayores caídas de los nacimientos en el global de esos tres años, además de en Melilla (-13,3 %) y en Ceuta (-7,5 %), estos se produjeron en Canarias, con un descenso del -5,2 %, La Rioja, con una bajada del -4,7 % y Castilla y León, con una caída del-4,4 % y las menores en Baleares (-0,9 %), Aragón (-1,0 %) y Murcia (-1,7 %).

En esta línea, el coordinador del Observatorio, Alejandro Macarrón, recuerda que “cuando empezó el confinamiento a causa de la pandemia cundió en los medios y en las redes sociales la hipótesis-chascarrillo de que a los nueve meses habría un ‘baby boom’, al estar las parejas más tiempo en casa” y que poco después “se fue generalizando la percepción de que afrontaríamos una caída del PIB sin precedentes y se dijo que ello entrañaría también un descenso muy fuerte de la natalidad”.

Sin embargo, explica Macarrón, “lo realmente ocurrido es que a los ocho o diez meses del inicio del confinamiento no hubo aumento en los nacimientos, sino lo contrario, empezando por caídas interanuales del -9,7 % en noviembre de 2020, que se intensificaron hasta el -19,7 % en diciembre de 2020 y al -21,2 % en enero de 2021”.

Así, los datos del mencionado informe señalan que, pese a que cuando fueron concebidos casi todos los nacidos en 2021 (de abril de 2020 a abril de 2021), se producía en el país “una abrupta caída de la economía y un incremento del paro real”, una vez pasado el “pánico” inicial, “las parejas siguieron engendrando niños a tasas muy similares a las previas a la pandemia”.

Estos datos, apuntan de paso desde el Observatorio Demográfico CEU, abunda en su tesis de que “las dificultades económicas y materiales que pasa mucha gente en España, aun siendo indeseables, no son lo fundamental a la hora de tomar la decisión de tener o no tener hijos, sino los ‘valores’”, en referencia a las “ganas o no de tenerlos” ecg / ep