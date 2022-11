El descuento en el recibo de la basura será del 15 % si hay contenedor marrón

Desde que trascendió, la supresión de la bonificación del 10 % a los 167 ayuntamientos, adscritos a Sogama, que cumplían con determinados compromisos de reducción de volumen de basura y envases ligeros, se había convertido en uno de los principales temas del debate político utilizado por la oposición para atacar a la Xunta y criticar el proyecto de Presupuestos para 2023. El Ejecutivo autonómico intentó lidiar los reproches con el acento puesto en que la bonificación era para los concellos y que, en tal caso, no se podía hablar de una subida en las tarifas aplicadas por el tratamiento de los residuos.

Pero el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio ayer un requiebro a la polémica suscitada. Lo hizo durante su comparecencia en la sesión de control en el Parlamento. Allí avanzó que la Xunta creará otra bonificación en el recibo de Sogama, que sube al 15 %, pero, eso sí, solo para aquellos municipios que se comprometan a tener instalado el quinto contenedor, el marrón de los residuos orgánicos, antes que termine 2023, tal y como establece la normativa europea.

Un asunto sobre el que no tardó en pronunciarse la Federación Galega de Municipios e Provincias (Frgamp), que a través de una nota enviada a los medios valoró que la Xunta “rectifique” sobre la bonificación de Sogama y le pide que dialogue más.

El titular de la Xunta hizo el anuncio en respuesta a la líder del BNG, Ana Pontón, que calificó los presupuestos de la Xunta de “insolventes e insolidarios”, acusando a Rueda de haberse convertido en “una especie de Robin Hood al revés”, ya que al mismo tiempo que elimina la Tarjeta Básica, que ayudaba a 70.000 personas, rebaja el impuesto de patrimonio a 7.000 “ricos” y elimina la bonificación de Sogama.

Pontón, informó Efe, acabó proponiendo al presidente gallego que retire el proyecto presupuestario y negocie en el Parlamento “unas cuentas públicas para la mayoría”, un planteamiento que, informó Efe, también hizo el mes pasado el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, antes de la entrada del documento en O Hórreo.

Rueda replicó a Pontón con las espadas en alto, echando en cara a los nacionalistas que se “se pongan muy fieros” contra los presupuestos autonómicos y sean “muy mansos” para apo-

yar los del Gobierno central.

Para Pontón está claro que las cuentas públicas gallegas para 2023 son “un bluf” ya que están hechas con previsiones “falsas”, según el último informe el BBVA. El jefe del Ejelcutivo contrargumentó diciendo que la Airef sí que respalda el cuadro macroeconómico de la Xunta y no el del Gobierno de Pedro Sánchez.

En todo caso, Rueda alabó que Pontón se centre en hablar de presupuestos, por lo que le dio la “bienvenida a la realidad” de la gestión pública, antes de recriminarle que tiene la “piel muy fina” por considerar estas críticas como un ataque personal.

“Usted que habla tanto de presupuestos históricos, sería histórico que, por una vez, viniera al Parlamento y dijera la verdad y trajera propuestas en positivo para la gente que lo está pasando mal, y no hacer oposición al BNG o ataques a mi persona”, le respondió la líder nacionalista.

El socialista Luis Álvarez, por su parte, centró su pregunta en la Tarjeta Básica, eliminada, y también criticó que la Xunta quite esta medida, una tarjeta monedero con una ayuda de entre 150 y 300 euros al mes para las familias más vulnerables, mientras que rebaja el impuesto de patrimonio “casi en la misma cantidad”, 31 millones.

“Resulta muy difícil de explicar a la gente que se va a beneficiar a quien no tiene problema para llenar la cesta de la compra y no a quienes tienen problemas para medio llenarla”, advirtió el socialista, tras lo que señaló que no se trata de un “rifirrafe político” sino de 700.000 personas que están en situación de pobreza en la comunidad. Frente a esta situación la Xunta “no puede sacar el comodín del agravio” por parte del Gobierno central, dijo Luis Álvarez.

En su turno de respuesta, Rueda recordó que esta tarjeta se implantó durante la pandemia de manera “puntual” y justificó que para el año 2023 habrá un 25 % más de fondos para inclusión social en los presupuestos, un total de 148,5 millones de euros. Con el retrovisor puesto, dijo que esa cantidad es “más del doble que los 70 millones que dedicaba en 2009” el Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas.

Álvarez le instó a no referirse a tiempos pasados para hacer esas comparaciones porque, expuso, seguro que “en la época de Alfonso X el Sabio tampoco había mucha cobertura social”, ante lo que Rueda consideró que si se remonta a siglos anteriores “será que el horizonte de volver a gobernar lo ve con esa perspectiva”. Rueda esquivó las críticas con un ataque al Gobierno central por los retrasos en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

“Bajamos los impuestos, cuidamos del medioambiente y cuidamos de las personas”, remarcó Rueda como resumen de su defensa de las cuentas y la planificación de su Gobierno.