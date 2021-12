El desempleo desciende en Galicia por primera vez en un mes de noviembre

Santiago. Os datos do paro rexistrado no mes de novembro en Galicia fai reaccionar aos sindicatos galegos que ante un peor comportamento do mercado laboral galego respecto do estatal ven preciso aplicar políticas activas de emprego e piden derrogar xa as reformas laborais.

CCOO insta á xunta a apoiar aos sector produtivos en crise Comisións Obreiras (CCOO) insta a Xunta de Galicia a aplicar medidas de apoio aos sectores produtivos en crise, así como políticas activas de emprego con recursos abondo que incidan na mellora da empregabilidade e na recualificación das persoas traballadoras. O sindicato fai este chamamento despois de coñecer os datos do paro rexistrado do mes de novembro, que segundo recollen nun comunicado confirman as advertencias realizadas polo sindicato nos últimos meses respecto do peor comportamento do mercado laboral galego respecto da media española.

En opinión da secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, se a Xunta non actúa decontado, «Galicia deixará de estar entre as comunidades con mellores resultados e rematará o ano 2021 no furgón de cola», e apoia esta tese á luz dos principais datos divulgados hoxe.

Un dato sobre o que CCOO chama a atención é a caída das afiliacións á Seguridade Social (-881), pois representan unha «seria advertencia» que o Goberno galego «non pode pasar por alto».

ugt-galicia: salarios dignos e estabilidade laboral como base do emprego Por outra banda, os datos de paro rexistrado e afiliación á Seguridade Social reflicten para UGT- Galicia a continuación da tendencia favorable de crecemento no emprego iniciada no pasado mes de maio. Con todo, aínda que a creación de emprego e o descenso do paro sexan boas noticias, ven preciso implementar cambios urxentes no mercado laboral para evitar os problemas que perxudican ao conxunto da economía.

UGT considera que é necesario derrogar de facto as reformas laborais e introducir cambios de calado que teñan un efecto claro sobre a calidade do emprego que se crea. A estabilidade laboral e uns salarios dignos - nun momento no que a inflación está en máximos desde hai décadas- deben ser as bases do emprego do presente e, sobre todo, do futuro.

O sindicato advirte de que non poden volver acometerse desvalorizacións salariais nin políticas de austeridade como as que se aplicaron tras a pasada crise financeira e, neste sentido, reivindica que un SMI de 1.000 euros mensuais para 2022, como paso previo ata alcanzar o 60% do salario medio en 2023 (uns 1.060 euros), é unha condición imprescindible. Na mesma liña UGT defende que os aumentos salariais en convenio sitúense por encima da inflación en 2022, e que os salarios mínimos de convenio alcancen os 1.100 euros. Ven preciso reforzar as capacidades dos Servizos Públicos de Emprego, dotalos con recursos económicos e humanos suficientes, e que se centren nas Políticas Activas de Emprego, na orientación personalizada e a formación especializada para as persoas desempregadas e ocupadas.

zeltia lado: “o obxectivo da Xunta é xerar máis e mellor emprego” A directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, valorou onte os datos de paro rexistrado destacando que Galicia está a crear “máis e mellor emprego”. En palabras da directora xeral, “agora que a recuperación do mercado de traballo é unha realidade tras os peores meses da pandemia, é tempo de avaliar os novos nichos de mercado e aproveitar as novas oportunidades laborais que están xurdindo”. Neste senso, sinalou que o principal reto da Xunta na actualidade, no eido laboral, é axustar a oferta e a demanda de emprego a través da formación e, deste xeito, poder adiantarse aos empregos de futuro para seguir xerando en Galicia “máis e mellor emprego” e incentivar a contratación entre as persoas que máis o necesitan.

Lado, dunha banda, explicou que a Xunta está a apoiar aos traballadores e traballadoras no seu camiño formativo, orientándoos cara aos perfís que está requirindo o mercado laboral. Para iso, está a poñer en marcha diversas iniciativas como a Axenda Galega de Capacidades para o Emprego, que permitirá deseñar a nova oferta formativa que Galicia necesita da man dos principais axentes e interlocutores sociais e económicos. ecg