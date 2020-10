El discurso más controvertido de Nóvoa Santos

en la ya muy larga historia de nuestra universidad compostelana, desconozco si algún discurso inaugural de un nuevo curso académico ha sido recordado al cabo de cien años. Sin embargo, puedo estar seguro de que no ha habido ningún otro que causara tanto revuelo, como el desencadenado por el que pronunció don Roberto Nóvoa Santos (1885-1933) el 1 de octubre en la apertura del curso 1920-1921. Al día siguiente, en una edición extraordinaria del Boletín oficial del Arzobispado, un Decreto del cardenal-arzobispo Martín de Herrera lo condenaba severamente. Muy duras fueron las palabras y las consideraciones que el arzobispo argumenta en su proclama sobre la conferencia “El problema del mundo interior”, dictada la víspera por don Roberto en el paraninfo de la universidad. Don José Martín, celoso vigilante de la ortodoxia, considera que “nos urge la caridad de Dios que vigilemos sobre los escritos que se publican en nuestra amada Diócesis, no sea que, a pretexto de ciencia, se quiera difundir el virus de la herejía que mata el alma, privándola de la fe”.

Ignoro si también crujirían bajo el altar mayor de la Basílica las reliquias apostólicas de Santiago y de sus discípulos Atanasio y Teodoro. Lo curioso es que el primer sorprendido y contrariado por la interpretación herética de su disertación fue el propio orador. “Con la Iglesia hemos topado”, se limitó a decir. Sin duda los asistentes al acto, tanto claustrales, como autoridades civiles, militares y eclesiásticas, como universitarios y público general, escucharon impresionados el verbo fácil y cautivador de Nóvoa, aunque la mayoría no fuera capaz de alcanzar el significado y, aún mucho menos, intuir la trascendencia de las inquietudes filosóficas de aquel joven catedrático.

Roberto Nóvoa Santos, tras unas brillantes oposiciones en Madrid en 1911 había obtenido la cátedra de Patología General en la universidad compostelana. Con la aureola de un brillante expediente ya desde sus años estudiantiles, muy pronto empezó a destacar como gran clínico y maestro. Cuatro años antes había empezado a publicar el Manual de Patología General que llegaría a ser legendario —“el nóvoa”— en sucesivas ediciones hasta los años cincuenta. Sí, Nóvoa era ya un catedrático bastante atípico en una época en que las cátedras para los médicos eran un mérito exponencial de sus saberes, o quizás de sus influencias. Atípico, sí, pero ¿tanto como para ser anatemizado por la máxima jerarquía eclesiástica de la sede apostólica compostelana?

Muy distintas fueron las elogiosas palabras que le dedicó la prensa compostelana ese mismo día 2 de octubre, recogiendo algunos párrafos del contenido de la disertación, pero la publicidad de verdad la había realizado el citado Decreto en su párrafo final: “Y Nos, cumpliendo el primero de nuestros deberes episcopales, prohibimos la lectura, retención y difusión de dicho discurso, y mandamos a nuestros amadísimos diocesanos, a cuyas manos hubiera llegado, que lo entreguen al párroco o al confesor, quienes a su vez Nos lo darán para destruirlos». No, no hubo excomunión ni hoguera, pero sí humareda. La severa condena del cardenal hizo que aquellas páginas impresas entregadas en el paraninfo a los asistentes, como era habitual todos los años, no fuesen olvidadas en el fondo de un cajón y al final tiradas a la papelera. Leídos o no, entendido o no su contenido, los ejemplares fueron buscados con avidez por los compostelanos, y tanto dentro como fuera de Galicia.

Conservo uno de estos ejemplares salvado de la “hoguera”. En 1933, un año antes de su fallecimiento, el propio don Roberto se lo había dedicado a don Miguel Carmena Villarta, uno de sus discípulos predilectos en Madrid. Siguiendo las huellas del maestro llegaría a ser catedrático de Patología General en la Universidad de Valencia. Gracias a la generosidad del profesor Carmena llegó a mis manos.

Nóvoa Santos ni pretendía adoctrinar, ni mucho menos teologizar. Lo suyo era la fisiopatología. La exposición que realiza en aquel controvertido discurso “El problema del mundo interior” es más una reflexión, una meditación en voz alta —difícil de captar en algunos momentos— del encuentro del fisiopatólogo, del científico, ante a la conciencia.

La influencia en Nóvoa de William James (1842-1910) es manifiesta, y por esa ruta fueron hace unos años nuestras investigaciones. Al igual que James, Nóvoa no puede marginar la conciencia de la psicopatología: “ ¿Es que cualquier asomo de metafísica se contrapone sistemáticamente al pensamiento científico?”. La conciencia complicó a William James cuando elaboraba sus Principios de Psicología, y también la conciencia marcará un punto de inflexión en la vida de Nóvoa Santos, pero esto ya es otra historia.