El documento de Instrucciones Previas tarda más de un mes para estar disponible en Galicia

El documento de Instrucciones Previas, también conocido como Testamento Vital, expresa de forma anticipada la voluntad de una persona sobre los tratamientos médicos que descartaría o que desearía recibir si sufriera un accidente o una enfermedad terminal y no fuera capaz de comunicarse. Está gestionado por las autonomías que recoge el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados sanitarios y espirituales al final de su vida, el destino de sus restos mortales o si quiere donarlos, de manera que pueda ser consultado por los médicos y los familiares si el titular no pudiera expresarlo.

Existen tres vías para formalizarlo. Ante tres testigos mayores de edad y capacitados, de los cuales dos no pueden tener relación de parentesco ni comercial con el declarante; ante notario, sin necesidad de testigos, y ante el personal asignado de la Administración autonómica (Consejería de Sanidad generalmente), sin necesidad de testigos.

Una vez cumplimentado el documento, se inscribe en el Registro Autonómico de Instrucciones Previas, que está sincronizado con el Registro Nacional (la ley establece un plazo máximo de 7 días para que los documentos autonómicos estén accesibles en el registro nacional). Pero, tal y como denuncia la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), esto no es tan fácil ni rápido en todas las comunidades. Y Galicia es una de las que suspende.

En su análisis, 19 personas, una por cada comunidad y las dos ciudades autónomas, empezaron el proceso con cita ante un técnico del Gobierno autonómico para tener el documento listo. Solo en 4 consiguieron rematar la prueba como era de esperar. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Murcia accedieron a su documento digital en el plazo estipulado.

En Cataluña se pidió la presencia de testigos, cuando la ley estipula que no se requiere con este método. Y en el resto de las comunidades no se pudo llegar al final del proceso. En Asturias y Galicia consiguieron registrar el documento, pero no acceder al fichero digital en los 7 días de plazo que marca la ley estatal para que el registro autonómico se sincronice con el nacional.

También pudieron registrar el documento de instrucciones previas en Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Navarra, pero sin poder acceder al fichero digital y, además, exigiéndoles la presencia de testigos o representantes.

En Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid y País Vasco el proceso se demoró mucho, desde los 40 días de espera para obtener la cita previa en Andalucía hasta 60 días en Cantabria. El horizonte para culminar la prueba era de 30 días, con lo cual, “el suspenso es claro”, indica la OCU.

En Ceuta no hace falta pedir cita previa, pero exigen la presencia de un representante y 5 testigos, un número de personas muy elevado que complica la realización del trámite en el plazo previsto. Y Melilla depende del antiguo Instituto Nacional de la Salud, Insalud; a pesar de que el documento entró en el registro, la inscripción debe pasar por Madrid y tarda mucho, por lo que no se pudo acceder al fichero digital a tiempo.

Así, la OCU remata que “no se han producido impedimentos por parte del personal de la Administración autonómica para registrar los documentos de instrucciones previas, pero sí muchas demoras”.