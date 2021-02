El Eixo Atlántico se reinventa para fortalecer la eurorregión

El Eixo Atlántico cambia de estrategia para caminar hacia una eurorregión más fuerte . Así se acordó ayer en su asamblea, celebrada en Lugo, en consenso con los 39 concellos, diputaciones y cámaras municipales que lo integran, tras 28 años trabajando para la cooperación transfronteriza. El Eixo evolucionará ahora hacia desarrollo local conjunto entre las urbes del norte luso y Galicia, con el objetivo de conseguir una eurorregión más compacta y unida.

Su asamblea, que autorizó la creación de cinco comisiones políticas para diseñar la nueva fase de desarrollo y adaptarse a la postpandemia, puso de manifiesto los intereses de dicha área: la tercera zona más poblada de la península Ibérica y la décima de Europa, que suma siete millones de personas.

En este sentido, los nuevos departamentos que se constituirán próximamente serán los de regeneración urbana, innovación, economía, sostenibilidad y política social.

“É unha nova era para o Eixo Atlántico. Levamos 28 anos de cooperación transfronteiriza e consideramos necesario dar o paso seguinte”, destacó el presidente del Eixo Atlántico y dirigente de la Cámara Municipal de Braga, Ricardo Río.

“Somos un sistema urbano único en Europa, aínda hoxe, de cidades e vilas de dous países. Traballamos nunha estratexia que busca un desenvolvemento socioeconómico baseado na innovación, na sostibilidade e na solidariedade social. E para iso é fundamental tanto a cohesión social como a territorial, especialmente entre a costa e o interior. Por iso, para nós, as infraestruturas xogan un papel determinante no ordenamento do territorio”, manifestó por su parte Lara Méndez, vicepresidenta de la entidad y alcaldesa de Lugo.

Del mismo modo, su secretario general, Xoán Vázquez Mao, indicó que el paso dado con la asamblea “marca unha nova etapa, a cuarta nos 29 anos de historia do Eixo”. “É quizais a máis determinante polas circunstancias actuais e o que van supoñer no futuro inmediato; unha etapa na que aspiramos acadar en dez anos a renda media da UE”, agregó Vázquez Mao.

Junto a las nuevas comisiones políticas, también se aprobó el presupuesto de funcionamiento para 2021, cuatro millones de euros dedicados en un 84 % a diversos programas de desarrollo cooperativo.

Desde 1992. Esta organización, que agrupa a 39 ciudades de la Región Norte de Portugal y Galicia, independiente de los estados y autonomía, surgió en 1992 gracias al impulso de varios alcaldes portugueses y vigueses. En 1995 estaba formada por 13 concellos de ambas áreas, pero desde entonces aumentó en un 200% sus integrantes para cooperar en distintos proyectos transfronterizos.