El ex cura de Seixalbo acepta cuarenta días de trabajos por acosar a un joven con mensajes de whatsapp

Cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad por enviar a un menor, en febrero de 2019, 671 mensajes de whatsapp con contenido sexual. Es la condena que ha aceptado hoy el expárroco de la localidad ourensana de Seixalbo Manuel V.D. que, tras reconocer los hechos de los que se le acusaba, llegó a un acuerdo sobre la pena con la Fiscalía y la acusación particular. Debido a ese acuerdo, el juicio rápido, que estaba previsto para hoy en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, no llegó a celebrarse y el magistrado dictó sentencia oral en la sala. El expárroco de Seixalbo, que ya había indemnizado a la víctima antes del juicio, no podrá comunicarse con el joven por ningún medio, ni aproximarse durante dos años.

El acoso del sacerdote, que fue capellán del Complejo Hospitalario de Ourense, fue denunciado por la víctima en marzo de 2019. El joven, que había sido monaguillo en la parroquia de San Xurxo de Touza, en Taboadela, y que contaba entonces con 15 años de edad, contó lo que le estaba sucediendo a un profesor del centro educativo en el que estudiaba, y fue éste el que puso el caso en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y la mujer de la Policía Nacional.

Tras conocer la denuncia, la Diócesis de Ourense ya había apartado cautelarmente al cura de sus labores pastorales. La Fiscalía había pedido para él un año de prisión, así como el alejamiento de la víctima durante dos años.