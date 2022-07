El Gobierno espera habilitar en agosto la alternativa al tráfico por Pedrafita afectado por el derrumbe en la A-6

SANTIAGO. EUROPA PRESS. El secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, ha avanzado que el Gobierno habilitará en agosto una alternativa para que el tráfico afectado por el derrumbe el pasado mes del viaducto de O Castro, en la A-6, no tenga que pasar por Pedrafita do Cebreiro. "Hablamos de semanas. Seguro que para agosto estará", ha confirmado. En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, Flores ha detallado que en próximas semanas se reducirá "de manera importante" el desvío existente, que pasará a ser "de cinco minutos". Asimismo, ha explicado que las alternativas propuestas por la Xunta y por el Gobierno de Castilla y León "no son viables", aunque ha reconocido que hay un punto en estudio.

Además, Xavier Flores ha defendido "el rigor y la transparencia" en la actuación por parte del Ejecutivo Central. En este sentido, ha asegurado que están a disposición de la Xunta para resolver cualquier duda "ante un tema complejo como este" y ha señalado que seguirán manteniendo reuniones periódicas.

En todo caso, el secretario general ha criticado que se utilice políticamente este asunto. "Creo que es un error y sería un flaco favor a los ciudadanos intentar politizar o convertir esto en un debate político. Hay que actuar con rigor técnico y transparencia ante un caso excepcional y extraordinario", ha manifestado. Cuestionado sobre la causas del derrumbe, Flores ha evitado pronunciarse a la espera de los informes técnicos pertinentes. Por eso, ha trasladado que se deben hacer pruebas de distinto tipo de varios materiales para afirmar "con detalle y contundencia" las causas.

Lo que sí ha reconocido es que hay indicios que apuntan a que podría haberse debido a problemas de cimentación, ya que hay una pila que se ha desplazado dos metros, pero, en todo caso, ha indicado que hay que comprobar "si ha sido una causa o un efecto". Además, los técnicos también comprueban si pudo haber ocurrido un fallo en el sistema de cableado en alguna de sus partes. "Lo que necesitamos es tener las pruebas para hablar con rigor", ha insistido. Sobre el informe de las causas, Flores ha afirmado que quizás hasta final del verano no estará disponible y ha asegurado que en cuanto sepan qué ocurrió será el momento de ver si se debe derivar alguna responsabilidad.

TRENES AVRIL. Por otra parte, el secretario general de Infraestructuras también ha hablado sobre la puesta en marcha de los trenes Avril en Galicia, que permitirían que la alta velocidad llegue más allá de Ourense, pero ha evitado fijar plazos concretos para su llegada, ya que, según ha argumentado, "depende de que Talgo ponga a disposición del Gobierno esos trenes". En esta misma línea, ha pedido ser "prudentes" y dejar a un lado el discurso de "qué ancho tiene la red", sino mirar "los tiempos y el servicio" que se presta a los ciudadanos.