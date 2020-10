El Gobierno quiere cerrar las empresas del sector mar-industria, dice el PP

críticas. El Partido Popular acusa al Gobierno de querer “cerrar” las empresas de la “cadena mar-industria” de Galicia como “hizo con el sector industrial de As Pontes y San Cibrao”, en referencia al proyecto de la Ley de Cambio Climático que, según el número dos de los populares gallegos, Miguel Tellado, “pone en jaque” a “decenas de históricas empresas” con “miles” de puestos de trabajo. “Parece que al presidente del Gobierno no le llega con provocar el cierre de nuestras centrales térmicas o con no dar solución a las industrias electrointensivas que ahora continúa con una norma que llevará por delante millares de empleos, la economía de nuestras comarcas costeras y una cadena mar-industria que demostró ser puntera en los últimos años”.

Así lo señaló Tellado en rueda de prensa, lamentando que “ni PSOE ni Podemos” hayan presentado enmiendas al artículo 18 del proyecto de Ley de Cambio Climático que afecta a la caducidad de las concesiones para las instalaciones en el borde marítimo. Además, el dirigente popular lamentó que el PSdeG sea “cómplice del castigo permanente” al que, dice, somete el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a “una comunidad que solo tiene culpa de no apoyarlo en las urnas”. e.p.