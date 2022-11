El Gobierno responde a las quejas de Rueda y le aconseja polemizar menos y trabajar bastante más

Los lamentos del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, por no haber recibido una invitación para participar en la Cumbre Hispano-Lusa que acogerá este viernes la localidad de Viana do Castelo no sentaron bien en La Moncloa, que este martes dio respuesta a través de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

En declaraciones a la Cadena Ser, la responsable del departamento estatal pidió al titular del Ejecutivo autonómico que deje de confrontar y empiece a arrimar el hombro. Aseguró no entender la necesidad de la Xunta de polemizar constantemente y que el próximo 4 de noviembre estarán en este encuentro “los que tienen que estar”.

“Es una cumbre entre Portugal y España y estamos los mayores representantes de Portugal y España. Por tanto, yo lo que diría es que estamos todos los que tenemos que estar”, dijo la ministra de Ciencia, añadiendo que ella no entiende “este tipo de política en el que hay que estar constantemente quejándose y polemizando, “en vez de trabajar y poner el hombro”.

Morant, que presidirá este miércoles en Santiago la V Reunión Iberoamericana de ministros, ministras y altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación, defendió a mayores su ley de Ciencia y el presupuesto de su departamento, “el más alto de la historia”. Avanzó que se lanzarán una serie de satélites al espacio que permitirán observar la Tierra con mucha precisión, lo que ayudará a combatir catástrofes como los incendios.

Tensión creciente entre Xunta y Moncloa. La ministra contestó a Rueda un día después de que el presidente admitiese que le hubiese gustado “tener algún tipo de presencia” en Viana, no solamente en el caso de la Xunta, si no las comunidades limítrofes con Portugal. “A día de hoy –por el lunes–, y estamos en la misma semana, no nos consta ninguna invitación para la presencia, por lo tanto, supongo que a estas alturas, ya no se producirá”, constató.

Entre los temas que Galicia reclama de esa cumbre, el presidente mencionó la necesidad de un estatuto de trabajadores transfronterizos. Asimismo, instó a que haya avances en materia de la conexión de alta velocidad a través de Galicia. Rueda aplaudió las “fechas concretas” y dotación anunciada por el Gobierno portugués para el AVE Vigo-Oporto, confiando en que el Gobierno de España “haga lo mismo” y “esté a la altura” en esta materia.

Este choque no es el primero que protagonizan el Gobierno central y el autonómico en las últimas semanas. A principios del pasado octubre, Rueda declinó asistir a la cumbre hispano alemana en A Coruña. Argumentó por entonces que “a pesar de estar anunciada hace semanas”, la primera comunicación oficial que recibió fue una invitación oficial a menos de 48 horas de la celebración del acto “lo que hizo imposible su presencia porque tenía ya otros compromisos previamente adquiridos”.