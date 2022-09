El Gobierno tomará las decisiones oportunas sobre el veto a la pesca

Menos de diez días hábiles son los que les quedan a los marineros gallegos de pesca de fondo (y también al resto de europeos) para retirarse de 87 de las zonas en las que solían faenar. Su medio de vida se acabará de la noche a la mañana, sin antelación en el aviso y sin intenciones de que Bruselas dé su brazo a torcer.

Para intentar que esto no suceda, solo cabe presentar recurso ante la Comisión Europea. La pregunta que surge es: ¿quién debe presentarlo? Tras reunirse con representantes del sector del mar en Galicia, la Xunta ya abogó el martes por que fuese el Gobierno central el que se dirigiese a la UE.

Ante esta petición, repetida también en otras comunidades autónomas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó que España adoptará las decisiones que sean oportunas ante la medida “no proporcionada” de la CE. “Nos ha parecido una medida claramente no proporcionada la adoptación de la restricción pesquera, estamos de acuerdo con el principio general de conservación, estamos de acuerdo con que haya medidas de conservación, pero no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de la decisión adoptada”, subrayó Planas en una rueda de prensa este miércoles tras reunirse con las organizaciones agrarias.

El ministro se mostró contrario a la decisión de Bruselas porque “en la forma” no se han hecho las consultas pertinentes y no se han utilizado los datos científicos más recientes, y “en el fondo”, porque “efectivamente afecta, por ejemplo, al palangre que entiende España que no debería afectar”.

De esta forma, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación señaló que, en paralelo a la reunión con las organizaciones agrarias, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunió con las comunidades autónomas y el sector pesquero con el fin de realizar un examen y una valoración de la situación.

“A resultas de la reunión de hoy (por ayer), de lo escuchado y de los sucesivos contactos, así como del estudio que tengamos que hacer por parte de la Administración y después del resultado de la reunión tomaremos las decisiones que sean oportunas”, señaló Planas.

Desde la Xunta, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, volvió a manifestar también en el día de ayer su confianza en que el Gobierno central recurra el reglamento del veto, con el objetivo de conseguir una “paralización temporal” del mismo. “Si fue valiente para votar en contra de esta propuesta de reglamento en su momento, allá por el mes de junio, que lo sea también ahora y que presente este recurso”, explicó, en alusión al Ejecutivo de Sánchez.

En caso de no hacerlo, explicó que “el día 9 de octubre se puede dar una situación de conflicto entre flotas”, ya que habrá un desplazamiento de los barcos a otras zonas.

Y también el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (Arvi), Javier Touza, volvió a pedir al Gobierno que presente el recurso “de manera unánime”. Ayer se reunió en Vigo con el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien también le presentó su respaldo.