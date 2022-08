El ‘Gran Hermano’ llega a los mataderos españoles

Tras casi dos años hablando sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en los mataderos, el Gobierno central ha dado el paso al frente con la publicación, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), del nuevo decreto que regulará en materia del bienestar animal.

La norma, que convierte a España en el primer país de la Unión Europea en obligar a instalar cámaras en este tipo de instalaciones, concede a los grandes mataderos un plazo de un año para adaptarse, mientras que los pequeños dispondrán de dos. En concreto, el 24 de agosto del 2023, todas estas instalaciones –unas 700, según confirmó Alberto Garzón, ministro de Consumo– deberán estar equipadas para continuar con su funcionamiento.

Con esta medida, “se busca situar a España en la línea de países como Portugal, Reino Unido o Israel, que ya trataron el tema de las grabaciones de imágenes en circuitos cerrados en los mataderos”, afirma Rubén Pérez, activista y miembro de la Fundación Franz Weber.

El objetivo de esta medida es “por una parte, verificar que se cumplen las normas tanto autonómicas como estatales en esta materia no justo en él desde el momento del transporte o del de la descarga no del transporte en el matadero hasta el lineal final”. A su vez añade que su misión es garantizar “los derechos laborales porque no podemos olvidar que también la Inspección de Trabajo podría acceder a estas imágenes”, asevera.

El animalista cree que esta medida puede evitar que se produzcan casos “como el de Castilla La Mancha, en donde se vieron unas imágenes muy explícitas, donde desde la descarga ya había golpes, patadas y también una serie de expresiones que no tenía ningún sentido”. Por ello, “con este decreto, considero que es un avance y que no se va a dar este tipo de situaciones”.

La explicación de la normativa. Las cámaras de videovigilancia deberán abarcar las instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de descarga, los pasillos de conducción y las zonas donde se proceda a las actividades de aturdimiento y sangrado hasta la muerte del ganado.

Además, los sistemas de grabación no serán obligatorios en las zonas de espera donde se encuentran los medios de transporte con animales vivos antes del inicio de la descarga, pero las empresas sí que deberán llevar un control del tiempo de permanencia de los animales en los vehículos.

En el caso de aves y porcinos, la instalación de las cámaras deberá permitir la grabación del escaldado para poder comprobar que no se someten a esta operación animales que presenten signos de vida.

En cuanto a las imágenes, los mataderos deberán guardar las relativas a la descarga, al alojamiento en los corrales, a la conducción a la zona de aturdimiento, a la sujeción, al aturdimiento y del sangrado hasta la muerte para posibles comprobaciones, a posteriori, por parte de los correspondientes servicios de control oficial de las comunidades autónomas. Asimismo, deberán guardar una copia o transmitirla con la misma calidad que las imágenes originales grabadas.

Una vez con las imágenes, que no serán públicas “porque se trata de un circuito cerrado”, las autoridades las revisarán y buscarán “alguna infracción de que no se garantiza el bienestar animal, aunque es un poco extraño garantizarlo siendo un matadero”, indicó el animalista.

En caso de encontrarla, serían las instituciones competentes, quienes intervendrían para acabar con esta situación. Una vez identificado el problema, deberían decidir el castigo correspondiente, llegando a poder clausurar el desolladero.

La visión de los mataderos. En cuanto a los mataderos, aunque este decreto no les coge por sorpresa, es cierto que puede que les llegue en un momento un tanto complicado, ya que cuadra con las vacaciones de los gerentes de lugar, principales responsables de todas las gestiones a realizar.

Por ejemplo, en el caso del matadero de Cantalarrana, situado en Narón, la gerente, María Yáñez, si que se encontraba presente. Sin embargo, afirma a este periódico que “todavía no tengo información suficiente de la ley”, pero a pesar de eso, indica que “me parece muy bien que se introduzca aunque la situación de los animales ya estaba controlada por los dos veterinarios que vienen al matadero todos los días para garantizar que los animales estén bien y tengan su bienestar”.

En relación a la instalación de las cámaras y todo los problemas que les puedan ocasionar, la mandataria de Cantalarrana señala que “no nos va a afectar demasiado, porque el trabajo va a ser el mismo, solo que ahora tendremos cámaras además de los veterinarios que vienen”. Con todo, en términos económicos, no sabe como le va a afectar la adquisición de esta nueva medida, pues “al no tener mucha información no puedo especular cuando costará instalar todo el material”, apostilla.

Planes a futuro. En cuanto al futuro de los mataderos españoles y a las nuevas regulaciones, María Yáñez considera “que si que habrá nuevas, ya que poco a poco, se darán cuenta de que hay que ir mejorando las cosas”. Además, agrega que “si se ponen más exigentes, me parece perfecto porque el bienestar de los animales hay que cumplirlo”.

En este sentido, Rubén Pérez señala que “las siguientes medidas tienen que ver con la llamada transición proteica, es decir, que tenemos que ir sustituyendo los productos animales por productos vegetales”, añadiendo que “por una cuestión de crisis climática, la administración debería empezar a sensibilizar sobre el impacto que tiene la ganadería, no solo los mataderos”.

Por este motivo, para el animalista gallego y miembro de la Fundación Franz Weber, el siguiente paso que se debe dar es “reducir el consumo de carne porque estamos en niveles de consumo de productos de origen animal muy por encima de lo recomendado”, por lo que “es insostenible seguir con este tipo de hábitos”. Debido a esto, la transición natural será “pasar a un dieta más vegetariana como se está abogando en algunos países”.