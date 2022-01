El hombre apuñalado en Vigo, supuestamente por un veinteañero, tenía cortes en el cuello y el pecho

investigación. El hombre hallado apuñalado en su vivienda de Vigo tenía un corte profundo en el cuello y varios en el pecho, según indicaron este jueves fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press que paralelamente ratificaron que este varón, de unos 69 años de edad, había recibido varios golpes en la cabeza.

Por estos hechos, como presunto autor de un delito de homicidio y de usurpación de identidad, fue detenido un joven de 21 años después de ser interceptado por agentes de la Benemérita en Silleda (Pontevedra).

De ello informaron fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, relatando que los hechos sucedieron pasadas las 19,00 horas de este pasado martes cuando recibieron un aviso para acudir a la vivienda de un hombre en Vigo cuya documentación había sido intervenida a un muchacho en un control policial que se llevó a cabo en el también pontevedrés concello de Silleda.

En este sentido, conforme destacaron las autoridades, agentes de la Policía Nacional accedieron al domicilio de esta persona, de unos 69 años, tras abrirles familiares del mismo. Allí localizaron al hombre en el suelo con heridas de arma blanca y un golpe en la cabeza, evidenciaron desde el cuerpo.

NADA REVUELTO Y APARENTEMENTE SIN DAÑOS EN EL INTERIOR DEL HOGAR. Así las cosas, las mismas fuentes apuntaron que el interior de la vivienda no estaba revuelto y, aparentemente, no había daños en la misma. Asimismo, indicaron que la víctima no tenía antecedentes penales.

Viendo lo que había, y tras dar el correspondiente aviso, hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital avanzado del 061, cuyo personal médico confirmó en el punto la muerte del hombre, B.T.S., según destacaron fuentes sanitarias. Por ahora, las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario y la instrucción corresponde al Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo. ecg