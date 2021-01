El idiota político

La palabra idiota es un insulto menor, como imbécil o tonto, que puede resultar hiriente, pero sin alcanzar el grado propio de aquellos insultos que se basan en el lenguaje sexual o en las alusiones a actos delictivos: ladrón, asesino... Pero en realidad en su sentido griego originario nada tiene que ver esa palabra con la inteligencia limitada, notoria en el imbécil o el tonto, pues el idiotés no es más que el ciudadano o la persona privada, alejada de toda la acción política y actividad pública.

Hasta el siglo IV en una ciudad como Atenas los ciudadanos, únicamente hombres libres, ejercían sus derechos en toda su plenitud inmersos en una serie de círculos sociales concéntricos. Cada uno de ellos estaba adscrito a un demo, que podría ser lo que nosotros llamamos una aldea de campesinos o pescadores, o bien un barrio de la ciudad. Allí registraba a sus hijos varones al nacer, y esa unidad, en la que la convivencia era cara a cara, tenía un consejo de gobierno o asamblea propios, así como templos, cultos y fiestas comunes que servían como medio para reforzar periódicamente la solidaridad del grupo.

La península del Ática tenía 100 demos, que se agrupaban en trytias, de tal modo que en cada una de estas instituciones hubiese un demo urbano, otro rural y uno en la costa. Y esto se hacía así para evitar que los intereses locales o profesionales se convirtiesen en la base de la vida política. A su vez esos 100 demos se agrupaban en diez tribus, a partir de las cuales se reclutaba el ejército de la ciudad, formado por diez unidades correspondientes a cada una de las tribus. Esas tribus tenía cada una un héroe, del que tomaba su nombre y al que se daba culto en un altar común, y eso se hacía así para intentar conseguir que fuesen solidarias entre sí, como debían serlo sus ciudadanos, que prestaban un servicio militar ininterrumpido desde los 18 a los 60 años.

Los ciudadanos estaban también integrados en otras instituciones, llamadas fratrías, o hermandades de guerreros, que también tenían sus fiestas y cultos propios. Todos los ciudadanos tenían derecho a participar en la asamblea que gobernaba la ciudad, en la que nadie podía representarlos - no había diputados -, y a desempeñar todos los cargos, o magistraturas, civiles y militares. De la misma manera, los ciudadanos podían entrar por sorteo para formar parte de los tribunales que administraban la justicia.

Fuese cual fuese la profesión de cada ciudadano, y fuese cual fuese su nivel de riqueza, todos formaban un cuerpo político y militar. Su apellido era el nombre de su tribu, y cuando se hablaba de una ciudad no se distinguía a la ciudad de los ciudadanos, sino que, en sus monedas por ejemplo, se escribía de los atenienses, y no Atenas. De la misma manera, encabezaban las leyes con la fórmula: quiso el pueblo y la asamblea de los atenienses. Una ciudad era una comunidad, más o menos grande, y se pensaba que ningún hombre podía vivir fuera de una comunidad. Por eso fue por lo que Aristóteles definió al hombre como zoón politikón, o sea, como el animal que vive en la ciudad. Y es que, como él mismo decía: “para vivir solo hay que ser un animal o un dios”.

Pero a partir del siglo III muchos hombres comenzaron a querer vivir solos, al margen de la comunidad, y ser cada uno de ellos un idiotés, un mero particular preocupado básicamente por su felicidad y por la defensa de sus intereses a través de su profesión. Había una razón para ello, y es que desde ese siglo las ciudades dejaron de ser las protagonistas de la política y la guerra. Nacieron los ejércitos mercenarios de los grandes reinos del helenismo. Las continuas guerras que asolaron ese mundo del siglo III al I fueron protagonizadas por los reyes y sus ejércitos. Los ciudadanos particulares se limitaron a ser campesinos, artesanos o comerciantes y dejaron de ser ciudadanos activos, para pasar a ser solo ciudadanos pasivos y meros objetos de la acción política, como ocurre en la actualidad.

La búsqueda de la felicidad podía llevarlos al aislamiento en la ciudad o a retirarse al campo, a practicar la secessio in villa, el retiro a la naturaleza, a los bosques, los pantanos o el desierto, como el que ponían en práctica los campesinos egipcios para huir de la opresión económica; y como más tarde hicieron los anacoretas y monjes cristianos, que quisieron hacer del desierto una ciudad más próxima al cielo que a la tierra; olvidándose muchas veces de que como dijo B. Pascal, “el hombre no es un ángel ni una bestia y quien hace el ángel hace la bestia”.

Vivimos en un mundo en el que la verdadera política parece haber quedado arrinconada por la idiotez política. En esa idiotez su protagonista, el idiota político, es un ciudadano pasivo que no se considera parte de un todo ni miembro de una comunidad sino una mónada aislada. El idiota político se cree básicamente un sujeto de derechos: yo tengo derecho a: a, b, c..., z, sin darse cuenta de que el derecho de uno es la obligación del otro, y de que además para que los derechos sean efectivos tiene que haber una comunidad que los ampare y haga posibles.

En la filosofía política hay dos posturas enfrentadas, a veces de un modo radical. el individualismo y el comunitarismo. Los individualistas creen que toda la política y la sociedad debe estar básicamente al servicio del interés de los particulares, y curiosamente casi siempre asocian su libertad al ejercicio del derecho de propiedad, por lo que su individualismo es conocido como individualismo posesivo. No puede haber propiedad si no la amparan las leyes, como tampoco puede haber libertad ni seguridad física para las personas. Por eso los comunitaristas sitúan a la comunidad antes que al individuo. Y es que no cabe duda de que nacimos en algún lugar y somos hijos de alguien, y probablemente en ese mismo lugar vivirán nuestros hijos.

Nuestros derechos individuales no son más que los átomos de unas gigantescas moléculas, que no existirían si no existiesen esos átomos. Pero esas moléculas son algo más que la suma de los átomos que las componen. Es cierto, pero no se puede decir como los nazis “tú no eres nada, el pueblo lo es todo”, porque el pueblo no es nada si no hay gente, y en él siempre hay quien manda y quien obedece.

Nuestros idiotas políticos creen que el deseo y la realidad deben ser la misma cosa, y que todo obstáculo a la realización de sus deseos es una represión de esos mismos deseos, sin darse cuenta que la mayor parte de las veces lo que deseamos no es una cosa, sino los deseos de los demás, como cuando queremos que nos reconozcan, nos admiren o nos amen. No hay derecho sin deber, ni deseo de uno sin el deseo del otro. El idiota político no se da cuenta de esto, porque tampoco sabe que, además de desear algo hay que saber qué es lo que se desea y porqué. O lo que es lo mismo, que no hay pasión que no lleve consigo su razón correspondiente Y esa razón, por su propia naturaleza, debe ser comprendida por los demás, o de lo contrario no será razón sino capricho.

Como no sabe eso, el idiota político no se da cuenta de que la reivindicación de su libertad es la peor de las cadenas que lo oprimen. Si no sé lo que quiero ni hacer que los demás puedan comprender por qué lo quiero, entonces seré muy fácilmente manipulable, como el burro con la zanahoria que le impulsa a andar sin parar. Quienes ponen la zanahoria a los burros son quienes saben entender las razones que impulsan los deseos de cada cual, y por eso saben cómo gobernar a los ciudadanos pasivos, haciéndoles creer que son libres.

No manda más el que más desea, sino quien sabe mandar, y sabe mandar porque sabe más. Y como sabe más, sabe cómo hacer creer a la mayoría que su perjuicio es su propio beneficio. Para conseguirlo necesitará hacerles creer que no hace falta pensar, sino solo pedir que se cumplan sus deseos, haciendo de ellos idiotas políticos. Pero esos deseos siempre serán los que ellos les impongan, porque a nadie se le ocurre desear lo que antes no había deseado nadie, si primero no piensa y si solo repite los lemas que se le imponen. En el mundo del idiota político todo el mundo desea lo mismo y cambia de deseo a la vez que cambian los demás. Cada uno cree que lo que desea tiene que ser original, porque los deseos siempre son auténticos, sin darse cuenta de que, como desea que su deseo sea reconocido por los demás, tiene que ser el mismo que el de ellos. De este modo todos los idiotas políticos caen como las piedras en caída libre, en célebre frase de B. Spinoza, creyendo que lo hacen por su propia voluntad.