El Ingreso Mínimo Vital se enreda en la burocracia y la brecha digital

··· Según indica la Consellería de Política Social, a mes de marzo de 2021, del total de 10.434 beneficiarios de la Risga gallega que había en julio se pasaron al IMV un total de 1.892, supone el 17 %. Esto es así porque ambas prestaciones no son compatibles. Las entidades de EAPN esperaban mucho más trasvase de personas porque en un principio se planteaba el IMV como que iba a dar medios económicos para garantizar calidad de vida. Ana Pardo, de Provivienda, dice que “si me preguntaran les diría que se queden con la Risga porque ya sabemos como funciona y organiza, y si no corren el riesgo de quedarse sin apoyo”. Eloína Ingerto asegura que en Galicia se mantuvo la Risga a los solicitantes de IMV hasta que este se resolviera, pero en otras comunidades no se hizo y meses después siguen esperando y sin ayudas.