El invierno de nuestro contento

Las personas aficionadas a la serie Juego de Tronos (tantas como lectoras de esta columna -millar arriba, millar abajo-) han contribuido a popularizar la famosa frase “Winter is coming”, que funcionaba como leitmotiv del célebre show televisivo. Decididamente, no hace falta esperarlo mucho más, pues vaya si ha llegado el invierno esta semana, desde todos los puntos de vista, en particular, el climatológico; y acompañado como nunca este año de esa velada connotación negativa que suele perseguir a la estación, identificada por estos lares con el frío y lo desapacible.

Así, a las puertas de una tercera ola de la pandemia, con flojos datos a nivel estatal general -que no gallego, por suerte- de la tan deseada vacunación (por lo menos, al momento de redactar estas líneas, -confiemos en una mejoría sustancial-) todo parece apuntar que éste será, en palabras de Shakespeare, “el invierno de nuestro descontento”. Más aún si a esto sumamos la consabida cuesta de enero que, para muchas familias, desgraciadamente, hará parecer el puerto de La Madeleine del Tour de Francia una gymkana infantil, a su lado.

Como es sabido, enero procede de Janus, el dios romano que protegía la Janua Coeli, las puertas del cielo, aunque su protección se extendía también hacia quienes pretendían variar el orden de las cosas, honrándosele cada vez que se iniciaba un proyecto nuevo. El Templo de Jano se encontraba en el Foro, flanqueado por sendas puertas que daban al este y al oeste, hacia el principio y el final del día; entre ellas, se situaba su estatua, un solo cuerpo con dos cabezas, cada una mirando en sentidos opuestos. El dios de los cambios y de las transiciones; de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro; de los comienzos y los finales. De ahí que se le consagrara precisamente el primer mes del año, Januarius, el mes de Janus.

La invocación a Jano es oportuna aquí y ahora por tres razones básicamente, coincidencia temporal aparte. En primer lugar, por un motivo estético, como es su representación bifronte. Porque, hasta ahora, hemos venido hablando en esta columna tanto de la necesidad de potenciar una nueva cultura de responsabilidad corporativa para la empresa gallega como de las iniciativas de cooperación público-privada imprescindibles para abordar la recuperación económica en el marco de la pandemia. Pero, en realidad, ambas son caras de una misma moneda, dado que no es posible abordar la una sin la otra. Y existe precisamente en alemán el adjetivo janusköpfig (cabeza de Jano) para describir este tipo de situaciones en las que dos realidades que pudieran parecer distanciadas entre sí funcionan, en verdad, como un juego de vasos comunicantes.

El segundo motivo de la invocación a Jano es mitológico ya que, como decíamos, es el dios de los cambios y las transiciones, algo que se espera como agua de mayo -aunque estemos a principios de enero- a las puertas de este 2021, que difícilmente podría resultar peor que su antecesor. Confiemos así en que Jano ilumine a quienes tienen en sus manos nuestro devenir financiero a todos los niveles (del local al internacional, pasando por el autonómico y el nacional) con el fin de variar el orden de las cosas y que se puedan operar los cambios necesarios para encontrar el camino de la ansiada recuperación. Tras la reciente epifanía litúrgica coincidente con el día de Reyes, no vendría mal una económica para que los gestores del ramo por fin atinaran, para variar.

Y la tercera razón es paradójica pues, si bien Jano es el dios que representa los cambios, cabe recordar también aquello que no debería cambiar; esto es, lo que debería permanecer de un tiempo para otro, incluso del 2020 al 2021; lo inmutable, como la amistad, la cooperación, el amor. También la filantropía (“amor al ser humano”, del griego clásico). Para Gilles Lipovetski, a quien ya hemos citado alguna vez, “el amor sigue siendo un ideal, una aspiración colectiva, a causa, al menos en parte, del valor que se concede a la duración a la que va asociado”. Aún con su trágica estela, 2020 también nos ha mostrado de lo que somos capaces las personas cuando actuamos en favor del interés común. Depende, pues, del esfuerzo colectivo y colaborativo de todos -particulares, empresas y poderes públicos- convertir la frustración acumulada a lo largo del pasado fatídico año en motor e impulso para regresar cuanto antes a la ansiada normalidad.

De hecho, la frase de Ricardo III citada al comienzo es más optimista de lo que pudiera parecer fuera de contexto: “ahora, el invierno de nuestro descontento se vuelve verano con este sol de York; y todas las nubes que se encapotaban sobre nuestra casa están sepultadas en el hondo seno del océano”. Permítasenos entonces, ya puestos con la obra, parafrasear su final: “mi reino por una vacuna” que sirva, como el sol de York, para enterrar esta fúnebre pandemia en la más profunda sima del Atlántico. Mejor no aguardar a febrero para volver éste el invierno de nuestro contento, confiando que Jano contribuya a disipar las nubes que ahora mismo encapotan las puertas del cielo.

Elena Rivo y Miguel Michinel