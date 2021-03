El juicio por la caja B del PP irrumpe en el debate gallego

Tensión en el Parlamento de Galicia en la sesión de control al Gobierno. Los ecos del juicio por la contabilidad B del Partido Popular en Madrid resuenan con fuerza en el Pazo do Hórreo. La oposición trató de hacer rendir cuentas al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que replicó defendiendo al PPdG y lamentando que el BNG y el PSdeG vuelvan con el asunto de la corrupción del partido en Madrid en plena pandemia.

Una sesión de control en la que se habló de “culebróns”, en la que hubo reproches cruzados por los distintos casos de corrupción que salpican al PP y al PSOE en otros puntos de los que la geografía española, y en la que el Bloque anunció su intención de impulsar una comisión de investigación. Una sesión en la que Feijóo volvió a pedir disculpas por las sentencias a su partido, al tiempo que defendió la actitud y comportamiento intachable de los populares gallegos desde que él es presidente, como de los miembros de su gobierno.

Tanto la portavoz del Bloque, Ana Pontón, como el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, comenzaron recordando lo que Pontón tildó como un “desfile das grandes glorias” del Partido Popular en la Audiencia Nacional. La líder de la oposición afirmó que la caja B “é un retrato do partido”, haciendo mención, entre otros asuntos, a “campañas electorais dopadas”

Ambos coincidieron en resaltar que, en sede judicial, Bárcenas afirmó que la última operación de la contabilidad paralela de los conservadores se habría producido en Pontevedra, con una supuesta salida de 50.000 euros en metálico que se entregaron, según el extesorero, a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal en el año 2010. En ese momento, señalaron, “vostede xa era presidente do partido e da Xunta”.

EL ESCUDO DE LA PANDEMIA. Feijóo afeó a la oposición que hable de corrupción y no de pandemia. Así, lamentó que, “en medio da cuarta onda, se dedica a sesión de control a elucubrar sobre o que parece que pasou no PP de Madrid fai dez anos”.

En este sentido, Feijóo criticó que se repita el guion ya vivido en otras ocasiones, en las que el Partido Popular se han visto envuelto en noticias y juicios relacionados con la corrupción. “Cada vez que hai informacións en Madrid, os partidos que din defender Galicia traen o Parlamento as mesas preguntas”. El mandatario autonómico recordó que ya había respondido a preguntas similares en la misma Cámara en 2010, 2013 o 2018, a portavoces como Francisco Jorquera, Yolanda Díaz o Xoaquín Fernández Leiceaga.

Aunque eludió hacer referencia sobre los 50.000 euros con origen en el PP pontevedrés, Feijóo volvió a pedir disculpas por los casos de corrupción que han afectado a la formación conservadora. “Fomos os primeiros en pedir disculpas y e o volvemos facer. Queremos que se faga xustiza, que se condene os culpables e se cumpran as sentenzas”, aseveró.

Además, el líder de los populares resaltó que, desde que es presidente, ninguno de los miembros de su gobierno ha sido imputado. “Se queren formar parte da defensa de Bárcenas, que imputa falsedades e deshonestidades a este grupo, non o imos aceptar”, sentenció, al tiempo que defendió la buena conducta de los 42 diputados del PPdeG.

La intervención de Feijóo indignó a Gonzalo Caballero, que calificó como una “enorme irresponsabilidade” la respuesta del presidente. Tampoco terminó satisfecha Ana Pontón. Los dos criticaron que Feijóo se escude en la pandemia y que la utilice como una “cortina de fume” para “botar balóns fora”, vetar otras cuestiones y no dar respuestas. “A súa resposta no estivo á altura”, reprochó el portavoz socialista. Además, agregó “que vostede non queira dar respostas sobre a vinculación do PP coa corrupción é unha falta de respecto á cidadanía e aos tribunais”.

El debate se fue tensando, obligando a intervenir al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que tuvo que mandar callar a varios diputados conservadores y al propio Gonzalo Caballero.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. A Ana Pontón no le sorprendió la actitud evasiva de Feijóo, las nulas referencias a las menciones que Bárcenas hizo a la vinculación de la contabilidad paralela en Pontevedra, y avanzó su intención de impulsar una comisión de investigación para esclarecer todas las dudas. “Non imos aceptar que non de explicacións”.

SOBRE LA REUNIÓN. El presidente gallego lamentó que los partidos de la oposición hayan insistido en su intención de mantener una reunión con él para llegar a acuerdos (se va a celebrar este viernes), al tiempo que le atacan con noticias sobre corrupción. “Si se quitan o disfraz de guionistas de culebrón y se poñen o disfraz de deputados galegos, vanme atopar. Si veñen de corresponsais dos seus partidos en Madrid, van atopar un presidente falando de Galicia”.

Pontón censuró los términos utilizados por el presidente, y manfiestó que “rendir contas non ten que ver co diálogo”. “É certo que levamos un ano moi duro, pero vostede debe darlle respostas os galegos”, prosiguió, antes de lanzar una nueva andanada: “Canto diñeiro do que roubou o partido en Gurtel se podería adicar á sanidade pública?”.