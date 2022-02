El jurado no tuvo dudas: Ana Sandamil mató a su hija para vengarse del padre

Ya hay una decisión encima de la mesa. Después de seis días de juicio y más de 60 testimonios, el jurado popular declaró a Ana Sandamil culpable por unanimidad de la muerte de su hija, Desirée Leal, de tan solo siete años, el 3 de mayo de 2019.

Sandamil era conocedora de la intención del padre de modificar el acuerdo de la custodia para que fuese compartida y así disfrutar de más tiempo de su hija. Con ocho votos contra uno consideraron que la mató por venganza al padre, José Manuel Leal.

El jurado también concluyó que tenía las facultades parcialmente afectadas. En concreto, no fue aprobado que no tuviera capacidad para comprender el hecho, así como tampouco que padeciera afectación de sus sentimientos por su trastorno psicótico o bien que la anulación de sus facultades mentales disminuyera su capacidad para comprender el hecho.

Con esta decisión todo parece indicar que la sentencia será de prisión permanente revisable, pero eso lo decidirán los tres magistrados que forman el tribunal en los próximos días. En esa misma sentencia precisarán el resto de detalles de la condena, como los atenuantes o los agravantes.

Los miembros del tribunal popular descartaron la muerte por una ingesta accidental de medicamentos y confirmaron que la acusada le suministró a la niña trazodona —un fármaco con efectos sedantes— y seguidamente la estranguló con sus propias manos, ejerciendo presión en su cuello y obstruyendo también sus vías respiratorias, boca y nariz, pudiendo utilizar a mayores un cojín.

La fiscal sugirió en el juicio que el motivo que llevó a Sandamil a terminar con la vida de su hija fue “por odio al padre de la niña”. José Manuel Leal había mostrado su interés en obtener la custodia compartida de Desirée, con el fin de pasar más tiempo con su hija.

Sobre este aspecto, aunque en la primera sesión del juicio Sandamil negó rotundamente estar obsesionada con su expareja (“¡Ni de coña!”, exclamó molesta cuando se lo planteó la fiscal), el relato de las psicólogas y los psiquiatras reveló que esa fijación podía ser real, y que él era “una fuente de estrés” muy importante. Los médicos hablan de “actitud sobreprotectora” con respecto a Desirée, a la que últimamente le había negado ir a una excursión del colegio, o a clases de natación, o a tocar la pandereta. La menor murió en la madrugada de uno de esos viernes en que, como cada 15 días, marchaba a pasar el fin de semana con su progenitor y sus abuelos paternos a otro municipio de Lugo. José Manuel Leal, vigilante de seguridad, iría desde A Coruña a recogerla a las siete de la tarde, pero por la mañana temprano recibió una llamada. “Desi murió”, le dijo la madre.

Tras la lectura del veredicto en la mañana de este martes, ahora sólo falta conconocer la pena a la que tendrá que hacer frente Ana Sandamil. En caso de que se considere que sus facultades psíquicas estaban parcialmente mermadas en el momento del suceso se enfrentaría a una condena de 20 y 30 años, o al contrario si el tribunal decide que era consciente de lo que hacía o que su percepción solamente estaba ligeramente alterada, será condenada a prisión permanente revisable, lo más probable.

en la última sesión del juicio Sandamil usó su derecho a la última palabra en el largo juicio que acogió la Audiencia Provincial de Lugo y que este lunes quedó visto para sentencia y dijo: “No sé cómo pasó lo que pasó. Era la niña de mis ojos”. Unas declaraciones que se alejan de lo que en un principio hizo creer manifestando que ella era inocente.

Una vez más, volvió a aludir al amor que sentía por su hija para explicar que “nunca le habría hecho daño a la niña de mis ojos si mis facultades mentales fuesen las normales”. Añadió la madre que “crie a la niña lo mejor que pude”, y que “solo quería que fuese feliz”.

Añadió la acusada que no se explica “cómo pasó lo que pasó” aquella noche, insistiendo en que “solo cuando me dijeron que estaba muerta me lo creí”. Terminó, visiblemente emocionada, diciendo que “nos adorábamos”, y que “aún no me creo que no la voy a poder ver nunca más”.