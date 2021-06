El mapa de titulaciones universitarias quiere cubrir toda la oferta en Galicia

··· Julio Abalde dejó caer que, una vez perfilado el mapa de titulaciones, se debería seguir avanzando en otras cuestiones “importantes”, en una alusión velada al nuevo plan de financiación para el próximo lustro (el anterior lleva un año de prórroga como consecuencia de la pandemia. Preguntado sobre esta cuestión, el conselleiro respondió que una vez que se celebre la Consejo de Política Fiscal y Financiera, se debería avanzar rápido para alcanzar un acuerdo. No en vano, manifestó que “o traballo está bastante avanzando”. “Confío en que teñamos xenerosidade para dar resposta ás necesidades e ter estabilidade”, zanjó.

··· En cuanto al avance de la universidad privada, Rodríguez insistió en que “a Xunta non vai disminuir nin un só euro o apoio ás universidades públicas”, pero recordó que “hai que respectar a liberdade” de Abanca. “O feito de que estemos aquí evidencia que non hai ningún risco de que deixemos de apoiar as públicas”.